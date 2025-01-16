Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά ερευνών σε τοπικό επίπεδο σχετικά με παλιές υποθέσεις βιασμών και σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων από εγκληματικές συμμορίες, η διαχείριση των οποίων από τις βρετανικές αρχές προκάλεσε προσφάτως τις σφοδρές επικρίσεις του Ίλον Μασκ.

Τέτοιες υποθέσεις συγκλόνισαν διάφορες πόλεις της Αγγλίας από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Συμμορίες που αποτελούνταν στην πλειονότητά τους από άνδρες με καταγωγή από το Πακιστάν επιτίθεντο σε ανήλικα κορίτσια, που προέρχονταν κυρίως από μειονεκτικά περιβάλλοντα.

Μονάχα στην πόλη Ρόδεραμ, στη βόρεια Αγγλία, σχεδόν 1.500 ανήλικες ναρκώθηκαν, βιάστηκαν και έπεσαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από μία από αυτές τις συμμορίες σε διάστημα 16 ετών, μεταξύ του 1997 και του 2013.

Την ώρα που η συντηρητική αντιπολίτευση ζητά τη διεξαγωγή έρευνας σε εθνικό επίπεδο, η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε σήμερα, ενώπιον των βουλευτών, ότι ένα σχέδιο ύψους 10 εκατομμυρίων λιρών (11,8 εκατομμύρια ευρώ) θα εκπονηθεί για έρευνες σε τοπικό επίπεδο σχετικά με αυτές τις συμμορίες.

«Αποτελεσματικές έρευνες σε τοπικό επίπεδο θα επιτρέψουν να εισέλθουμε στις λεπτομέρειες και να έχουμε πιο ακριβείς απαντήσεις και αλλαγές σε τοπικό επίπεδο σε σύγκριση με μια μακρά έρευνα σε εθνικό επίπεδο», επισήμανε η υπουργός.

Η Ιβέτ Κούπερ διέταξε επίσης να διεξαχθεί ένας «ταχύς έλεγχος» εντός τριών μηνών σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί τώρα στη χώρα.

Αυτός ο έλεγχος θα μελετήσει τους «πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες» στις υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Θα «εξετάσει με ενδεδειγμένο τρόπο τα εθνοτικά και δημογραφικά δεδομένα των συμμοριών που εμπλέκονται και των θυμάτων τους», συμπλήρωσε η ίδια.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής των Συντηρητικών Κρις Φίλιπ επέκρινε τις έρευνες σε τοπικό επίπεδο, τις οποίες ανακοίνωσε η Κούπερ, κρίνοντας πως είναι «απολύτως ανεπαρκείς».

Οι κρατικές υπηρεσίες κατηγορήθηκαν ότι δεν πήραν σοβαρά αυτές τις υποθέσεις, που χρησιμοποιούνται συχνά από τη βρετανική ακροδεξιά για να καταγγείλει μια δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων.

Και η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να μη δώσει συνέχεια σε ένα αίτημα εθνικής έρευνας σε μία από αυτές τις υποθέσεις οδήγησε σε νέες κατηγορίες.

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, στενός συνεργάτης του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επικαλέστηκε τις υποθέσεις αυτές στις αρχές Ιανουαρίου για να κατηγορήσει τον Κιρ Στάρμερ, που ήταν επικεφαλής της εισαγγελίας της Αγγλίας και της Ουαλίας το διάστημα 2008-2013, ότι επέτρεψε σε «συμμορίες βιαστών να εκμεταλλεύονται μικρά κορίτσια χωρίς να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Η κυβέρνηση των Εργατικών δήλωσε πως δεσμεύεται να εφαρμόσει τις συστάσεις μιας προηγούμενης δημόσιας έρευνας σε εθνικό επίπεδο σχετικά με αυτό το θέμα, υπογραμμίζοντας πως οι Συντηρητικοί απέτυχαν να το κάνουν όταν βρίσκονταν στην εξουσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

