Ο στρατός του Ισραήλ αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πως «πιθανόν αναχαίτισε» πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, ενώ είχε ήδη ανακοινώσει την εξουδετέρωση την προηγουμένη ακόμη ενός «βλήματος» που εκτοξεύτηκε από την ίδια χώρα,

Αφού «ήχησαν σειρήνες σε ορισμένο αριθμό περιοχών του κεντρικού Ισραήλ, έγιναν πολλές προσπάθειες για να αναχαιτιστεί πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε περί τις 03:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

«Ο πύραυλος πιθανόν αναχαιτίστηκε», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν ούτε τραυματισμοί ούτε ζημιές.

Χθες Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι αναχαίτισε βλήμα ερχόμενο από την Υεμένη «προτού εισέλθει» στον ισραηλινό εναέριο χώρο, καθώς και drone από την ίδια χώρα στο νότιο Ισραήλ.

Οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι ανέλαβαν το βράδυ της Δευτέρας με ανακοίνωσή της την ευθύνη για την εκτόξευση «υπερηχητικού πυραύλου τύπου ‘Παλαιστίνη 2’» εναντίον στόχου στη Γιάφα (προάστιο του Τελ Αβίβ) και την επίθεση με τέσσερα drones στην ίδια περιοχή.

Πρόσθεσαν πως θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ισραήλ ως «το τέλος της επίθεσης εναντίον των Παλαιστίνιων».

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, οι Χούθι, που ελέγχουν την υεμενίτικη πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Οι υεμενίτες αντάρτες λένε πως προχωρούν στις επιθέσεις αυτές σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Γάζα. Βάζουν επίσης στο στόχαστρο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν που συνδέονται κατ’ αυτούς με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε επανειλημμένα βομβαρδισμούς εναντίον διαφόρων υποδομών στην Υεμένη που χρησιμοποιούνται από τους Χούθι, ειδικά στη Σανάα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.