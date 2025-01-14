Η Βόρεια Κορέα έκανε σήμερα δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλων μικρού βεληνεκούς, ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας, διευκρινίζοντας πως διένυσαν απόσταση περίπου 250 χιλιομέτρων προτού καταπέσουν στην Ανατολική Θάλασσα, που είναι επίσης γνωστή με την ονομασία Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Η οπλική δοκιμή έγινε μια εβδομάδα και κάτι αφού η Πιονγκγιάνγκ ανακοίνωσε επιτυχή δοκιμή νέου «βαλλιστικού υπερηχητικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς» σχεδιασμένου για την αντιμετώπιση και την αποτροπή «όλων» των εχθρών της στην περιοχή του Ειρηνικού — και κάτι λιγότερο από μια εβδομάδα προτού ορκιστεί και αναλάβει εκ νέου πρόεδρος των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, που αποπειράθηκε κατά την προηγούμενη θητεία του (2017-2021) να κλείσει συμφωνία με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, χωρίς επιτυχία.

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος της Νότιας Κορέας Τσόι Σανγκ-μοκ δήλωσε πως η Σεούλ θα αντιμετωπίσει σθεναρά τις «προκλήσεις» της Βόρειας Κορέας και κατήγγειλε πως η νέα δοκιμή αποτελεί παραβίαση αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η εκτόξευση έγινε εξάλλου εν μέσω επίσκεψης του αμερικανού απερχόμενου υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στη Νότια Κορέα. Είναι τουλάχιστον η δεύτερη δοκιμή αφότου επανεξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ ο κ. Τραμπ, τον Νοέμβριο.

Η Νότια Κορέα, σύμμαχος των ΗΠΑ, στο έδαφος της οποίας είναι ανεπτυγμένοι δεκάδες χιλιάδες αμερικανοί στρατιωτικοί, παραμένει από τεχνική άποψη σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Βόρεια Κορέα.

Η Πιονγκγιάνγκ πολλαπλασίασε τις οπλικές δοκιμές της τα τελευταία δυο χρόνια κι ανεβάζει τους τόνους των επικρίσεών της έναντι της Σεούλ και της Ουάσιγκτον. Ταυτόχρονα, αυξάνει τη στρατιωτική συνεργασία της με τη Ρωσία.

Τον Νοέμβριο, η Βόρεια Κορέα, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, δοκίμασε αυτόν που παρουσίασε ως νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με στερεό καύσιμο, τον πιο προηγμένο στο οπλοστάσιό της. Σε αντίδραση, ο νοτιοκορεατικός στρατός προχώρησε σε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου.

Η Ουάσιγκτον, η Σεούλ και το Κίεβο κατηγορούν την Πιονγκγιάνγκ πως για να εξασφαλίσει τη βοήθεια της Ρωσίας —παραδοσιακού συμμάχου της— στο τεχνολογικό πεδίο έστειλε χιλιάδες στρατιώτες της να πολεμήσουν τις ουκρανικές δυνάμεις που κατέχουν τμήμα της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ από το καλοκαίρι.

Ούτε η Βόρεια Κορέα, ούτε η Ρωσία έχουν επιβεβαιώσει μέχρι σήμερα πως μονάδες των βορειοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων ενεπλάκησαν στον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

