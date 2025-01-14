Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κατηγόρησε τον Ίλον Μασκ ότι διαδίδει «ψέματα» για την αντίδραση των αρχών στις πυρκαγιές που σαρώνουν το ευρύτερο Λος Άντζελες την τελευταία εβδομάδα, εντείνοντας ακόμη περισσότερο τις αντεγκλήσεις ανάμεσά τους για την παραπληροφόρηση.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ίλον Μασκ, σύμμαχός του και ιδιοκτήτης εταιρειών όπως η Tesla, η SpaceX και το X, πολλαπλασίασαν τις επικρίσεις τους τις τελευταίες ημέρες όσον αφορά τη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους, από τις αρχές στην Καλιφόρνια.

Ο Ίλον Μασκ υποστήριξε έτσι προ ημερών σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του, το X, ότι οι καταστροφές χιλιάδων σπιτιών εξαιτίας των πυρκαγιών οφείλονται στην «κακοδιοίκηση σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο που προκάλεσε έλλειψη νερού».

«Τα ψέματα (του Ίλον Μασκ) εκτίθενται από πυροσβέστες», του απάντησε το βράδυ της Κυριακής, επίσης μέσω X, ο Γκάβιν Νιούσομ, συνοδεύοντας το σχόλιο με βίντεο στο οποίο ο μεγιστάνας ρώτησε πυροσβέστη γιατί υπάρχει πρόβλημα στον εφοδιασμό με νερό.

Ο τελευταίος του απάντησε πως δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο, πως υπάρχει νερό σε «πολλούς ταμιευτήρες».

Ο Γκάβιν Νιούσομ κατηγόρησε ακόμη τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο πως «ενθαρρύνει τις λεηλασίες με ψέματα» αφού ο κ. Μασκ ανέφερε μέσω X πως ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και οι Δημοκρατικοί «αποποινικοποίησαν» τις λεηλασίες.

Αφού το πρώην Twitter —που μετονομάστηκε σε X— εξαγοράστηκε το 2022 από τον Ίλον Μασκ, τον προσωπικό λογαριασμό του οποίου «ακολουθούν» 212 εκατομμύρια άνθρωποι, η πλατφόρμα κατηγορείται από μέσα ενημέρωσης, χρήστες της και άλλους πως αφήνεται να χρησιμοποιείται για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και πληροφοριών και δεν αφιερώνει επαρκή μέσα για τον έλεγχο της ακρίβειας αναρτήσεων ή συζητήσεων.

Παρότι η ξηρασία και οι σφοδροί άνεμοι δημιούργησαν συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, έχουν πολλαπλασιαστεί τα μηνύματα μέσω X που προσάπτουν ευθύνες στις «προοδευτικές» πολιτικές της Καλιφόρνιας, όπως ιδίως προγράμματα προορισμένα να αυξήσουν την ποικιλομορφία στις τάξεις του πυροσβεστικού σώματος του Λος Άντζελες.

Ψευδείς πληροφορίες για τις πυρκαγιές κυκλοφορούν επίσης και σε άλλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook.

Οι αρχές προειδοποίησαν έτσι εναντίον μηνύματος που αναρτήθηκε στο Facebook και καλεί κόσμο να πάει στην Καλιφόρνια και να ενταχτεί σε ομάδες που θα καθαρίσουν περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

«Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε πως δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα», τόνισε μέσω του ιστοτόπου της η υπηρεσία της Καλιφόρνιας για την προστασία έναντι των πυρκαγιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.