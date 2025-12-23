Τραμπ για αρχεία Έπσταϊν: «Δεν μου αρέσει να προβάλλονται φωτογραφίες του Κλίντον»

Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για την καθυστερημένη δημοσιοποίηση εγγράφων του Τζέφρι Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κλιμακώθηκε τη Δευτέρα, καθώς βουλευτές συνέχισαν να κατηγορούν τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι για περιφρόνηση των αποφάσεων του Κογκρέσου, ενώ ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον ζήτησε την άμεση δημοσιοποίηση οποιωνδήποτε εγγράφων που τον αφορούν.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να σταματήσει να προστατεύει τους πλούσιους, ισχυρούς και τους πολιτικά συνδεδεμένους», δήλωσε ο βουλευτής Τόμας Μάσι, ένας αντισυμβατικός συντηρητικός Ρεπουμπλικάνος από το Κεντάκι, σε ανάρτησή του στο X.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε χιλιάδες έγγραφα την Παρασκευή σχετικά με τον Έπσταϊν, τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη που αυτοκτόνησε το 2019, ωστόσο γίνεται λόγος για μερική δημοσιοποίηση των αρχείων που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση Τραμπ.

Οι κινήσεις του Υπουργείου, δεν κατάφεραν να σταματήσουν τις επιθέσεις των επικριτών για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα. Το Υπουργείο δεν τήρησε την προθεσμία της περασμένης Παρασκευής για την ευρεία δημοσιοποίηση των υπολοίπων αρχείων του Έπσταϊν, υποστηρίζουν.

Η ιστορία με τα αρχεία Έπσταϊν, η οποία διαρκεί εδώ και χρόνια, έχει προκαλέσει ρήξη και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με τους υποστηρικτές του MAGA, οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα των ψηφοφόρων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να απαιτούν την πλήρη αποκάλυψη των εγγράφων.

Ο Τραμπ έχει κατά καιρούς χαρακτηρίσει το θέμα «φάρσα» των Δημοκρατικών, ωστόσο τελικά υπέγραψε το νομοσχέδιο που απαιτεί την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, η οποία αφιερώθηκε κυρίως στα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με την κατασκευή νέων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο Τραμπ ρωτήθηκε για τα αρχεία του Έπσταϊν και τις φωτογραφίες που πιθανώς απεικονίζουν τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον στα αρχεία που δημοσιοποιούνται.

«Δεν μου αρέσει να προβάλλονται φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον. Δεν μου αρέσουν να προβάλλονται φωτογραφίες άλλων, είναι κάτι απαίσιο», είπε ο Τραμπ.

«Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι είναι θυμωμένοι λόγω του γεγονότος ότι τα αρχεία Έπσταϊν χρησιμοποιούνται απλώς για να εκτραπεί η προσοχή από την τεράστια επιτυχία» της κυβέρνησης, είπε ο Τραμπ.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος της Κλίντον, Άντζελ Ουρένα, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προέτρεψε την Μπόντι να δημοσιεύσει αμέσως οποιοδήποτε εναπομείναν υλικό στην υπόθεση Έπσταϊν που αναφέρεται στον πρώην πρόεδρο με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών. «Κάποιος ή κάτι προστατεύεται. Δεν γνωρίζουμε ποιος, τι ή γιατί. Αλλά το γνωρίζουμε αυτό», είπε η Ουρένα, προσθέτοντας: «Δεν χρειαζόμαστε τέτοια προστασία».

Ο Ουρένα είπε ότι υπάρχει «ευρέως διαδεδομένη υποψία» ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης «κάνει επιλεκτικές δημοσιοποιήσεις για να υπονοήσει αδικήματα σχετικά με άτομα που έχουν ήδη επανειλημμένα αθωωθεί από το ίδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης». Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το ποιοι άλλοι έτρεφαν αυτή την υποψία.

Ο Μάσι και ο φιλελεύθερος Δημοκρατικός βουλευτής της Καλιφόρνια, Ρο Κάνα, δήλωσαν σε συνέντευξή τους στο MS Now ότι συνεργάζονται, μαζί με άλλους βουλευτές, τους οποίους δεν ονομάτισαν, έτσι ώστε, εάν χρειαστεί, να καταθέσουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατηγορίες εναντίον της Μπόντι για περιφρόνηση του Κογκρέσου, τον επόμενο μήνα. Είπαν ότι εάν τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν μετά από μια «περίοδο χάριτος 30 ημερών», θα εργαστούν ώστε το Κογκρέσο να ζητήσει πρόστιμα έως και 5.000 δολαρίων την ημέρα για την καθυστερημένη δημοσιοποίηση των αρχείων.

Επίσης, τη Δευτέρα, ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, παρουσίασε νομοθεσία που θα έδινε εντολή στον Ρεπουμπλικανό ηγέτη της πλειοψηφίας, Τζον Θουν, να λάβει «κατάλληλα» νομικά μέτρα για να αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που καλύπτονται από τη νομοθεσία που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και υπογράφηκε από τον Τραμπ. Δεν ήταν σαφές εάν η προσπάθειά του θα μπορούσε να προχωρήσει στη Γερουσία όταν επιστρέψει στις 5 Ιανουαρίου, μετά την εορταστική περίοδο.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Τσαντ Γκίλμαρτιν, δήλωσε ότι το υπουργείο «θα συνεχίσει να δημοσιεύει χιλιάδες σελίδες υλικού και δεν θα γίνουν διαγραφές για την προστασία οποιωνδήποτε διάσημων ή πολιτικά ευαίσθητων προσώπων».

Τη Δευτέρα, μια ομάδα που αυτοπροσδιορίζεται ως θύματα κακοποίησης από τον Έπσταϊν παραπονέθηκε σε μια δήλωση ότι το κοινό μέχρι στιγμής έχει λάβει «ένα κλάσμα των αρχείων» και ότι αυτά ήταν «γεμάτα με ασυνήθιστες και ακραίες διαγραφές χωρίς εξήγηση». Πρόσθεσαν ότι ορισμένες ταυτότητες θυμάτων δεν είχαν διαγραφεί.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι εργάζεται για την έγκριση περισσότερων εγγράφων για τη δημοσιοποίησή τους.

Πηγή: skai.gr

