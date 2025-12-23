Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτίμησε χθες Δευτέρα το βράδυ ότι ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ «θα τα πήγαινε καλύτερα» αν επικεντρωνόταν περισσότερο στις υποθέσεις των ΗΠΑ αντί στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, εν μέσω ολοένα εντεινόμενης πίεσης της Ουάσιγκτον, που έχει αναπτύξει αρμάδα στην Καραϊβική, βομβάρδισε δεκάδες ταχύπλοα που υποπτευόταν πως διακινούσαν ναρκωτικά και προχώρησε στην κατάσχεση δυο δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα στη χώρα του και στον κόσμο. Θα τα πήγαινε καλύτερα αν επικεντρωνόταν σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα στη χώρα του και θα τα πήγαινε καλύτερα στον κόσμο αν επικεντρωνόταν στις υποθέσεις της χώρας του», σχολίασε ο κ. Μαδούρο σε ομιλία του που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση.

Θα ήταν «έξυπνο» να εγκαταλείψει την εξουσία

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, σε εκδήλωση παρουσίασης των σχεδίων του για την ανάκαμψη της ναυτικής πολεμικής βιομηχανίας των ΗΠΑ, υποστήριξε πως θα ήταν «έξυπνο» ο πρόεδρος της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία, εξαπολύοντας μια νέα ξεκάθαρη προειδοποίηση καθώς η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου κλιμακώνει ολοένα περισσότερο την πίεση στο Καράκας.

«Σε αυτόν επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να φύγει. Θεωρώ πως θα ήταν σοφό από την πλευρά του», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν στόχος της κυβέρνησής του είναι να αναγκάσει τον σοσιαλιστή πρόεδρο της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία.

