Ο στρατός της Συρίας ανέλαβε τον έλεγχο και της βάση αλ-Σαντάντι, μετά από συντονισμό με τις ΗΠΑ

Η βάση παραδόθηκε στον συριακό στρατό λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση των Αμερικανών και από τη βάση αλ-Τανφ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 12 Φεβρουαρίου

αλ Σαντάντι

Ο στρατός της Συρίας ανέλαβε τον έλεγχο της στρατιωτικής βάσης αλ-Σαντάντι στην επαρχία Χασάκα, στα βορειοανατολικά της χώρας, έπειτα από συντονισμό με Αμερικανούς αξιωματούχους, ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας, η βάση παραδόθηκε στον συριακό στρατό αφού ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διευθετήσεις με τις αμερικανικές αρχές.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του υπουργείου ότι συριακές δυνάμεις ανέλαβαν τον έλεγχο της στρατιωτικής βάσης αλ-Τανφ από τα αμερικανικά στρατεύματα. 

Στις 12 Φεβρουαρίου, το υπουργείο Άμυνας είχε δηλώσει ότι η παράδοση της αλ-Τανφ έγινε έπειτα από συντονισμό μεταξύ Σύριων και Αμερικανών αξιωματούχων, μετά τον οποίο μονάδες του συριακού στρατού ασφάλισαν την εγκατάσταση και την περίμετρό της.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε την αποχώρησή της από τη βάση αλ-Τανφ στη νοτιοανατολική Συρία, ύστερα από σχεδόν μία δεκαετία, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να ανταποκριθούν σε οποιεσδήποτε απειλές του ISIS στην περιοχή, καθώς στηρίζουν προσπάθειες υπό την ηγεσία εταίρων για να αποτραπεί η ανασυγκρότηση της οργάνωσης.
 

