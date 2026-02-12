Ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την αποχώρησή του από τη φρουρά Αλ-Τανφ της Συρίας, παραδίδοντας τη στρατηγικής σημασίας βάση στις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters την Πέμπτη.

Το συγκρότημα Αλ-Τανφ βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται τα σύνορα της Συρίας, της Ιορδανίας και του Ιράκ.

Ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου το 2014 ως κεντρικός κόμβος για τις επιχειρήσεις του υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συνασπισμού κατά των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους. Ωστόσο, εξελίχθηκε σε βασικό προπύργιο στη μάχη κατά της ιρανικής επιρροής, λόγω της θέσης του πάνω στους οδικούς άξονες που συνδέουν τη Δαμασκό με την Τεχεράνη.

Πηγή: skai.gr

