Στο σημείο όπου ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε τη Χάιφα το μεσημέρι της Παρασκευής βρέθηκε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ, Σταύρος Ιωαννίδης.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο από την πτώση του πυραύλου προκλήθηκαν τεράστιες καταστροφές σε κτίρια αλλά και σε ένα τέμενος που βρίσκεται δίπλα από το σημείο της έκρηξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι 4 τραυματίστηκαν από την ισχυρότατη έκρηξη.

