Διαψεύδει ο ισραηλινός στρατός αναφορές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι εξαντλούνται τα πυραυλικά αναχαιτιστικά τους συστήματα. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν δηλώσει ότι είναι «προετοιμασμένες και έτοιμες να χειριστούν οποιοδήποτε σενάριο», αλλά επίσημα έχουν αρνηθεί να σχολιάσουν συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τα πυρομαχικά τους.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους Times of Israel ότι η επιχείρηση στο Ιράν είχε σχεδιαστεί μήνες νωρίτερα και ο σχεδιασμός έλαβε υπόψη το απόθεμα βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν που θα μπορούσε να εκτοξεύσει εναντίον του Ισραήλ.

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε σήμερα ότι «ξεκινήσαμε την εκστρατεία όταν το Ιράν κατείχε περίπου 2.500 πυραύλους εδάφους-εδάφους».

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εκτίμησαν ότι το Ιράν θα εκτοξεύσει αρκετές εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ στην αρχική του απάντηση. Στην πραγματικότητα, συγκέντρωσαν μόνο 100. Περίπου 470 βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί συνολικά από το Ιράν προς το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, αριθμό κάτω από το «σενάριο αναφοράς» των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για την επιχείρηση.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το 5-10% των πυραύλων «διαρρέουν» και προσβάλλουν το Ισραήλ. Αυτό περιλαμβάνει πυραύλους που οι IDF λένε ότι δεν προσπαθεί να καταρρίψει «σύμφωνα με το πρωτόκολλο», επιτρέποντάς τους να χτυπήσουν ανοιχτές περιοχές χωρίς να προκαλέσουν ζημιές σε καμία κρίσιμη υποδομή, καθώς και πυραύλους που δεν κατάφερε να αναχαιτίσει, οι οποίοι έπληξαν αστικές περιοχές και προκάλεσαν θύματα και ζημιές.

Ο στρατός έχει τονίσει επανειλημμένα ότι, όσο καλή κι αν είναι η πολυεπίπεδη αεράμυνα του Ισραήλ, δεν μπορεί να αποκρούσει όλους τους πυραύλους.

