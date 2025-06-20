Σεισμός 5,1 ρίχτερ έπληξε το Ιράν

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε σήμερα το βόρειο Ιράν, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), εν μέσω πολέμου μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του Ισραήλ.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, περίπου 37 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Σεμνάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έκανε λόγο για σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών.
Δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για θύματα, σύμφωνα με τον Guardian.
- Ο ισραηλινός στρατός διαψεύδει ότι εξαντλούνται τα πυραυλικά αναχαιτιστικά του συστήματα
- Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη: «Ξεκαθαρίσαμε στο Ιράν ότι δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο - Να συνεχίσουν τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ»
- Χιλιάδες διαδήλωσαν στην Τεχεράνη, τη Βαγδάτη και τη Βηρυτό κατά του Ισραήλ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.