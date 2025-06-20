Σεισμός 5,1 ρίχτερ έπληξε το Ιράν

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε σήμερα το βόρειο Ιράν, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), εν μέσω πολέμου μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του Ισραήλ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, περίπου 37 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Σεμνάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έκανε λόγο για σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών.

Δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για θύματα, σύμφωνα με τον Guardian.

