Το πολιτικό του μέλλον εξετάζει ο Κιρ Στάρμερ, καθώς αυξάνεται η πίεση να ανακοινώσει την παραίτησή του από την πρωθυπουργία της Βρετανίας.

Ο σύμμαχός του στο υπουργικό συμβούλιο και υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ, ανέφερε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός εξετάζει τις πολιτικές πραγματικότητες, αφού η νίκη του Άντι Μπέρναμ στις συμπληρωματικές εκλογές του Μέικερφιλντ την περασμένη εβδομάδα άνοιξε τον δρόμο για να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Στάρμερ δέχθηκε εκκλήσεις από υψηλόβαθμους υπουργούς να ανοίξει τον δρόμο για τον Μπέρναμ, καθορίζοντας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σφοδρός επικριτής του, έσπευσε να προαναγγείλει την παραίτηση του Στάρμερ, ασκώντας του ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Στάρμερ απέτυχε παταγωδώς σε θέματα μετανάστευσης και ενεργειακής πολιτικής, ενώ επανέλαβε τις εκκλήσεις του για εκμετάλλευση του πετρελαίου της Βόρειας Θάλασσας, καταλήγοντας με τη φράση: «Του εύχομαι κάθε καλό!».

Πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφεραν στο BBC πως οι δύο ηγέτες, που συναντήθηκαν τελευταία φορά στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία, δεν είχαν καμία επικοινωνία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Αμέσως μετά τη νίκη του Μπέρναμ, ο Στάρμερ συνέχισε να επιμένει ότι θα αντιτασσόταν σε οποιαδήποτε επίσημη υποψηφιότητα για την ηγεσία, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαζόταν να διεξαχθεί ψηφοφορία, στο πλαίσιο της οποίας τα μέλη του Εργατικού Κόμματος θα αποφάσιζαν για το μέλλον της παράταξης.

Ο υπουργός Εμπορίου Πίτερ Κάιλ ανέφερε στο βρετανικό δίκτυο πως ο πρωθυπουργός αφιερώνει χρόνο για να εξετάσει ποιες είναι οι πολιτικές πραγματικότητες σήμερα, σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα και την προηγούμενη. Όπως σημείωσε, μίλησε με τον Στάρμερ την Παρασκευή και είναι βέβαιος πως κάθε απόφαση που θα λάβει σχετικά με το μέλλον του Εργατικού Κόμματος θα αντανακλά το καλύτερο συμφέρον της χώρας. Ο ίδιος επισήμανε πως δεν θέλει να έχει αυταπάτες ότι δεν υπάρχει διαδικασία και ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις που δρουν και αμφισβητούν τον Στάρμερ ως ηγέτη του κόμματος.

Υπενθυμίζεται πως η κούρσα για την ηγεσία των Εργατικών το 2020, η οποία ανέδειξε τον Στάρμερ, διήρκησε έξι εβδομάδες. Βουλευτές των Εργατικών εκφράζουν έντονες ανησυχίες ότι οι διαφωνίες που θα συνοδεύουν μια αντίστοιχη εσωκομματική διαδικασία θα μπορούσαν να βλάψουν περαιτέρω τις προοπτικές του κόμματος. Επίσης, εξέφρασαν φόβους ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει περιττή αβεβαιότητα στις αγορές και να καθυστερήσει σημαντικές κυβερνητικές αποφάσεις.

Ο Άντι Μπέρναμ κατάφερε την Πέμπτη να αποκρούσει την πρόκληση του Reform UK στην περιφέρεια Μέικερφιλντ και να αυξήσει την πλειοψηφία των Εργατικών, αντιστρέφοντας την πρόσφατη τάση εκλογικών απωλειών. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ και η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ κάλεσαν τον Στάρμερ να καθορίσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Δεκάδες βουλευτές του Εργατικού Κόμματος έχουν επίσης καλέσει δημοσίως τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί αμέσως ή να καταρτίσει πλάνο αποχώρησης.

Ο Μπέρναμ, ο οποίος πέρασε το Σαββατοκύριακο με την οικογένειά του, αναμένεται να μεταβεί στο Γουέστμινστερ σήμερα, Δευτέρα, για να αναλάβει επίσημα τη θέση του ως βουλευτής. Οι σύμμαχοι του Στάρμερ τον προέτρεψαν να αναλογιστεί την κατάσταση και να ακούσει τους υπουργούς, τους βουλευτές αλλά και την οικογένειά του.

Μεταξύ όσων υποστήριξαν ανοιχτά τον Μπέρναμ ήταν η βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Χέλεν Χέις, πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Παιδείας. Μιλώντας στο BBC, η βουλευτής δήλωσε ότι η νίκη που καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα στο Μέικερφιλντ ήταν «εξαιρετική». Όταν ρωτήθηκε αν θα πρέπει να διεξαχθεί εσωκομματική εκλογική διαδικασία ή να γίνει μια απευθείας ανάδειξη νέου αρχηγού, η ίδια απάντησε ότι δεν έχει κάποια συγκεκριμένη προτίμηση, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι ο πρωθυπουργός έχει υποστεί καταστροφική πτώση στη δημοτικότητά του και ότι το κόμμα πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγή.

Στα σημερινά πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων αναφέρεται πως η αλλαγή στην ηγεσία θα έρθει σύντομα και πως ο Στάρμερ είναι έτοιμος να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

Η πολιτική γραμμή του Άντι Μπέρναμ

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας ενός μήνα στο Μέικερφιλντ, ο Μπέρναμ επαναβεβαίωσε τη δέσμευση του προεκλογικού προγράμματος των Εργατικών να μην αυξηθούν οι βασικοί συντελεστές του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και οι κανόνες δανεισμού που έχει θέσει η υπουργός Οικονομικών.

Έχει εκφράσει επίσης την επιθυμία για ισχυρότερο δημόσιο έλεγχο των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και επανέλαβε τις δεσμεύσεις του για την αντικατάσταση του φόρου κληρονομιάς με ένα νέο εθνικό τέλος κοινωνικής πρόνοιας.

Ωστόσο, ο Μπέρναμ δεν έχει ακόμη παρουσιάσει αναλυτικά τις απόψεις του σε άλλους κρίσιμους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών δαπανών, τη στιγμή που ο Στάρμερ είχε επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην αναδιαμόρφωση των κρατικών προϋπολογισμών προκειμένου να αποδεσμευθούν περισσότερα κεφάλαια για στρατιωτικές επενδύσεις.

Στον αντίποδα, ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Τόμπι Πέρκινς, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει υπουργός της αντιπολίτευσης υπό τον Στάρμερ, δήλωσε πως δεν επιθυμεί την παραίτηση του πρωθυπουργού, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι η χώρα θα αποκτούσε τον 7ο πρωθυπουργό της μέσα σε μια δεκαετία.

Τόνισε μάλιστα πως ο Στάρμερ αξίζει λίγο χρόνο και ότι δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς, επισημαίνοντας ότι έχει επιτύχει μείωση στους χρόνους αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς και στον όγκο των εκκρεμών αιτήσεων ασύλου και των μεταναστευτικών ροών.

Πηγή: skai.gr

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