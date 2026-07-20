Ομοσπονδιακή δικαστής διέταξε τη Δευτέρα την προσωρινή αναστολή της συγχώνευσης Paramount-Warner Bros., καθώς ένας συνασπισμός πολιτειών υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα παραβίαζε την ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές και λιγότερες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές.

Η δικαστής Araceli Martinez-Olguin έκανε δεκτό ένα ασφαλιστικό μέτρο διάρκειας 14 ημερών (προσωρινή διαταγή), αφού άκουσε τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών το πρωί της Παρασκευής. Η Paramount είχε συμφωνήσει προηγουμένως να μην ολοκληρώσει τη συναλλαγή πριν από τις 22 Ιουλίου.

«Τα στοιχεία που παρουσίασαν οι ενάγουσες Πολιτείες δείχνουν τουλάχιστον ότι παραμένουν σοβαρά ερωτήματα επί της ουσίας, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της λήψης προκαταρκτικών ασφαλιστικών μέτρων», έγραψε η δικαστής, προσθέτοντας ότι η Paramount έχει αναγνωρίσει πως δεν θα υποστεί ζημία από την καθυστέρηση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

«Η Paramount και η Warner Bros. θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως ξεχωριστές, βιώσιμες εταιρείες που ανταγωνίζονται στην αγορά ενόσω περιμένουν το Δικαστήριο να εκδικάσει αυτή την υπόθεση. Η στάθμιση των συμφερόντων, σε συνδυασμό με το ζωτικό ενδιαφέρον του κοινού για την επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, γέρνει επομένως σαφώς υπέρ των αιτούμενων ασφαλιστικών μέτρων».

Το αίτημα των 12 πολιτειών

Ο συνασπισμός των 12 πολιτειών, με επικεφαλής την Καλιφόρνια, κατέθεσε αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής. Οι πολιτείες επιδιώκουν επίσης τη λήψη προκαταρκτικών ασφαλιστικών μέτρων (preliminary injunction), τα οποία θα μπλόκαραν τη συγχώνευση μέχρι η δικαστής να αποφανθεί επί της ουσίας της αγωγής των πολιτειών.

Η προσωρινή διαταγή των 14 ημερών θα μπορούσε να παραταθεί έως και τις 28 ημέρες. Η Martinez-Olguin, του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια στο Όκλαντ, όρισε επίσης ακρόαση για τα προκαταρκτικά ασφαλιστικά μέτρα για τις 3 Αυγούστου, αν και αυτή η ημερομηνία θα μπορούσε επίσης να μετατεθεί εάν συμφωνήσουν τα μέρη.

Ο Rob Bonta, γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια, χαιρέτισε την απόφαση της δικαστού ως μια «κρίσιμη πρώτη νίκη στην υπόθεσή μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτή η μεγα-συγχώνευση δεν θα δει ποτέ το φως της δημοσιότητας».

«Η ιστορία μάς δείχνει τι συμβαίνει όταν λίγοι άνθρωποι έχουν μεγάλη δύναμη πάνω σε αγορές που είναι κεντρικής σημασίας για τη ζωή των Αμερικανών: λιγότερες ευκαιρίες για περισσότερους ανθρώπους, χειρότερα προϊόντα και υπηρεσίες για όλο τον κόσμο», πρόσθεσε ο Bonta. «Με την αγωγή μας, πολεμάμε για μια ελεύθερη και δίκαιη αγορά και μια ακμάζουσα κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία που εξυπηρετεί εξίσου τους δημιουργούς και το κοινό. Έχουμε γεμάτο ντεπόζιτο, τον νόμο με το μέρος μας και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την υπόθεσή μας».

Στις αντιμονοπωλιακές υποθέσεις, τα ασφαλιστικά μέτρα κρίνουν συχνά όλο το παιχνίδι. Εάν δεν εγκριθούν, η συμφωνία επιτρέπεται να ολοκληρωθεί και γίνεται σχεδόν αδύνατο να ακυρωθεί αργότερα. Αν όμως εγκριθούν, η συμφωνία τείνει να καταρρέει προτού η βασική υπόθεση φτάσει σε δίκη.

Η Paramount έχει πιέσει για μια ακρόαση επί των ασφαλιστικών μέτρων με ζωντανές μαρτυρίες. Η εταιρεία ελπίζει να λάβει απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Εάν η συμφωνία δεν έχει κλείσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, η Paramount θα αρχίσει να οφείλει εκατομμύρια δολάρια την ημέρα στους επενδυτές της Warner Bros.

Στην ακρόαση της Παρασκευής, η Martinez-Olguin προϊδέασε για το αποτέλεσμα της απόφασης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Paramount είχε αποδεχθεί πως δεν θα βλαπτόταν από μια προσωρινή παύση. Ο Jeffrey Kessler, αγορεύοντας εκ μέρους της Paramount, προσφέρθηκε να συμφωνήσει (να συνομολογήσει) ότι η συναλλαγή δεν θα ολοκληρωνόταν για διάστημα έως και 30 ημερών, εν αναμονή της ακρόασης για το αίτημα των ασφαλιστικών μέτρων.

Οι πολιτείες ισχυρίζονται ότι η συγχώνευση θα βλάψει τον ανταγωνισμό στις αγορές της βασικής καλωδιακής τηλεόρασης και των κινηματογραφικών αιθουσών, συνενώνοντας δύο από τους τρεις κορυφαίους παρόχους καλωδιακών προγραμμάτων και δύο από τους πέντε κορυφαίους διανομείς ταινιών. Η Paramount επεσήμανε την επιτυχία νέων παικτών στην αγορά -όπως η A24, η Amazon MGM και άλλοι- για να υποστηρίξει ότι η κινηματογραφική αγορά είναι πιο ανταγωνιστική και δυναμική απ' ό,τι την παρουσιάζει η πλευρά των πολιτειών.

Η Paramount υποστηρίζει επίσης ότι η αγορά της καλωδιακής τηλεόρασης βρίσκεται σε παρακμή και ότι, ως εκ τούτου, το δικαστήριο δεν θα πρέπει να βασίζεται στις εκτιμήσεις των πολιτειών σχετικά με τη συγκέντρωση της αγοράς.

Η Paramount έχει επιπλέον υποστηρίξει ότι η συγχώνευση ευνοεί τον ανταγωνισμό επειδή θα δημιουργήσει έναν ισχυρότερο αντίπαλο στην αγορά του streaming απέναντι σε κυρίαρχους παίκτες όπως το Netflix και η Amazon. Ωστόσο, σε μια υποσημείωση, η δικαστής ανέφερε ότι δεν μπορεί να δεχτεί την άποψη ότι η αποτελεσματικότητα σε μια αγορά αντισταθμίζει τις ζημίες στον ανταγωνισμό μιας άλλης αγοράς.

«Το Δικαστήριο σημειώνει ξεχωριστά ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί το επιχείρημα των Εναγομένων ότι η Συναλλαγή θα επιφέρει αποτελεσματικότητα στην αγορά του streaming», έγραψε. «Τα δικαστήρια έχουν ρητά και επανειλημμένα απορρίψει την υπερασπιστική γραμμή ότι μια αμφισβητούμενη συγχώνευση θα οδηγήσει σε οικονομική αποτελεσματικότητα δευτερευούσης σημασίας για τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά».

Πηγή: skai.gr

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