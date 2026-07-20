Πύρινα μέτωπα σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους καταστράφηκαν από πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία λόγω καύσωνα και ξηρασίας.

Η Γαλλία αντιμετωπίζει νέο κύμα πυρκαγιών, με το μεγαλύτερο μέτωπο να εκδηλώνεται στη νότια περιοχή Ταραντό του νομού Βαρ.

Πάνω από 600 πυροσβέστες επιχειρούν να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία έχει αναγκάσει την προληπτική απομάκρυνση 150 κατοίκων από την κωμόπολη Λεζ Αρκ-σιρ-Αρζάν και έχει καταστρέψει αρκετές κατοικίες.

Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσωνες και η ξηρασία τροφοδοτούν νέα μέτωπα φωτιάς τις τελευταίες μέρες.Η Γαλλία αντιμέτωπη με νέο κύμα πυρκαγιών



Η ακραία ζέστη και η παρατεταμένη ξηρασία έχουν θέσει τη νότια Ευρώπη σε κατάσταση συναγερμού, με τη Γαλλία και την Ισπανία να δίνουν τις δυσκολότερες μάχες με τις φλόγες.

Πηγή: Deutsche Welle

Στη νότια Γαλλία, το μεγαλύτερο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Ταραντό του νομού Βαρ, όπου περισσότεροι από 600 πυροσβέστες επιχείρησαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Οι ισχυροί άνεμοι ώθησαν τις φλόγες προς την κωμόπολη Λεζ Αρκ-σιρ-Αρζάν, αναγκάζοντας τις αρχές να απομακρύνουν προληπτικά περίπου 150 κατοίκους. Αρκετές κατοικίες καταστράφηκαν, ενώ η φωτιά παραμένει εκτός ελέγχου.Την ίδια ώρα, στην Κορσική συνεχίζουν να καίνε δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξεκίνησαν πριν από περίπου μία εβδομάδα από κεραυνούς. Μόνο στην περιοχή Αλμπερτάς κάηκαν περισσότερα από 3.200 στρέμματα, ενώ το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών.Η Γαλλία βιώνει ήδη το τρίτο κύμα καύσωνα από τις αρχές του έτους, ενώ μεγάλες φωτιές ξέσπασαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δάσους του Φοντενεμπλώ, νότια του Παρισιού, όπου καταστράφηκαν περίπου 20.000 στρέμματα.Η Ισπανία φλέγεται για ακόμη ένα καλοκαίριΑκόμη πιο δραματική είναι η κατάσταση στην Ισπανία. 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μαδρίτης, στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα, μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει καταστρέψει περίπου 260.000 στρέμματα γης, ενώ τουλάχιαστον 1.200 άνθρωποι εγκατέλειψαν αναγκαστικά τις εστίες τους. Μέσα σε μία μόνο νύχτα οι φλόγες προχώρησαν 14 χιλιόμετρα, ενώ περισσότερα από 500 πυροσβέστες και μέλη των σωστικών συνεργείων, καθώς και 25 πυροσβεστικά αεροσκάφη επιχειρούν για την αναχαίτισή τους.Προληπτικά εκκενώθηκαν 20 κοινότητες με περίπου 800 κατοίκους. Από τις αρχές του έτους οι πυρκαγιές έχουν ήδη αφανίσει πάνω από 800.000 στρέμματα στην Ισπανία, σχεδόν τη διπλάσια έκταση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παράλληλα, μια δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά στην Αραγονία έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο, αφήνοντας πίσω της περισσότερα από 140.000 στρέμματα καμένης γης.Φωτιές και στη βόρεια ΑφρικήΣτην Αλγερία, οι αρχές κατέγραψαν περίπου 70 δασικές πυρκαγιές μέσα σε λίγες ημέρες, με περισσότερες από 40 να έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Οι φλόγες κατέκαψαν δάση, γεωργικές εκτάσεις και φοινικόδεντρα, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τις επόμενες μέρες ακόμη και τους 49 βαθμούς Κελσίου.Επιστήμονες επισημαίνουν ότι στη λεκάνη της Μεσογείου, η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και τη διάρκεια των περιόδων καύσωνα και ξηρασίας, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών.Πηγή: dpa, afp

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