Οι σεισμογράφοι στην Καταλονία κατέγραψαν τις δονήσεις που προκλήθηκαν από τους πανηγυρισμούς για το γκολ του Φεράν Τόρες στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποτυπώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο το μέγεθος της συλλογικής χαράς.

Το εκπαιδευτικό σεισμολογικό δίκτυο του GEO3BCN-CSIC και το Γεωλογικό και Χαρτογραφικό Ινστιτούτο της Καταλονίας κατέγραψαν τις δονήσεις που προκάλεσαν οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων κατά τη διάρκεια του τελικού, όπου η Ισπανία επικράτησε της Αργεντινής χάρη σε γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση. Οι καταγραφές προήλθαν από τις αντιδράσεις των φιλάθλων που παρακολουθούσαν τον αγώνα σε μπαρ, πλατείες και σπίτια.

Η στιγμή του γκολ του Φεράν Τόρες, προκάλεσε μια έντονη κορύφωση στα διαγράμματα των σεισμογράφων. Η ένταση των δονήσεων διέφερε ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των ανθρώπων που πανηγύριζαν. Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν αυτά τα φαινόμενα ως μικροδονήσεις ή τεχνητές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες προκαλούνται από ανθρώπινη δραστηριότητα.

Τα γραφήματα αποτύπωσαν και τη μαζική έκρηξη ενθουσιασμού μετά τη λήξη του αγώνα. Περιοχές όπως η Σάντα Κολομά ντε Γκραμενέτ και το Σαμπαντέλ κατέγραψαν ιδιαίτερα έντονους πανηγυρισμούς.

Ανάλογες καταγραφές σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ισπανίας, με παρόμοια μοτίβα δονήσεων σε πόλεις όπως η Αλχεθίρας, το Αλκόι και η Γρανάδα, αποδεικνύοντας το μέγεθος του συλλογικού ενθουσιασμού που προκάλεσε η επιτυχία της εθνικής ομάδας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.