Η ΑΕΚ έχει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα την περίπτωση του Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος είναι ένας box-to-box χαφ που θέλει να βάλει η Ένωση στο ρόστερ της ενισχύοντας τον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Παρόλα αυτά όμως η Χάποελ Μπερ Σεβά δεν θέλει να τον αποχωριστεί εύκολα, ιδίως, τώρα που μπαίνει στη μάχη των προκριματικών του Champions League. Το όνομα του 27χρονου μάλιστα συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή των Ισραηλινών για το εκτός έδρας πρώτο παιχνίδι με την Βίκινγκουρ στο Ρέικιαβικ.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το Ισραήλ, ο Κάνγκουα αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού στην επικείμενη αναμέτρηση. Σε περίπτωση, πάντως, που αγωνιστεί με τη Χάποελ στα προκριματικά, τότε δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την ΑΕΚ στα playoffs του Champions League.



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