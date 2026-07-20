Συναγερμός στην Ιορδανία: Αναχαιτίστηκαν τρεις ιρανικοί πύραυλοι

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν τρεις πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας.

Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας είχε μεταδώσει ότι ήχησαν σειρήνες σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς ιρανικό μπαράζ είχε ως στόχο τη νότια παράκτια πόλη Άκαμπα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους να πετούν πάνω από το Ιράκ προς τους στόχους τους. Παράλληλα, κάτοικοι του Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ, λίγα μόλις χιλιόμετρα από την Άκαμπα, ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις, καθώς πραγματοποιούνταν αναχαιτίσεις στον εναέριο χώρο.

Το ίδιο μοτίβο επίθεσης είχε καταγραφεί και την προηγούμενη ημέρα, με τον ιορδανικό στρατό να ανακοινώνει ότι απέκρουσε επιτυχώς την επίθεση, ενώ το Ιράν υποστήριξε ότι κατάφερε ισχυρά πλήγματα σε αμερικανική βάση στη χώρα.



Πηγή: skai.gr

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