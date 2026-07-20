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Ασταμάτητη η βία στην Ινδία - Συγκρούσεις αστυνομικών με υποστηρικτές του «κόμματος της Κατσαρίδας» (Δείτε φωτό)

Το κίνημα έχει αποκτήσει πολιτική βαρύτητα και ζητάει μεταρρυθμίσεις, αλλά οι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι του

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Κατσαρίδες

Οι υποστηρικτές του νεανικού κινήματος «Κατσαρίδα» στην Ινδία αντιμετώπισαν τις επιθέσεις των αστυνομικών με γκλομπ και δακρυγόνα, καθώς προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν πορεία προς το Κοινοβούλιο για να ζητήσουν την παραίτηση του υπουργού Παιδείας.

«Κατσαρίδες» στην Ινδία

Το Κόμμα της «Κατσαρίδας» (Cockroach Janta Party) εμφανίστηκε τον Μάιο, μετά τη σύγκριση από δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου των ανέργων νέων με «κατσαρίδες». Οι διαρροές θεμάτων εξετάσεων, οι οποίες ήταν καθοριστικές για το μέλλον πολλών νέων ανθρώπων, είχαν προκαλέσει έντονη δημόσια οργή. Το κίνημα έχει αποκτήσει πολιτική βαρύτητα και έχει ζητήσει ευρύτερες μεταρρυθμίσεις. Ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι στο κίνημα.

«Κατσαρίδες» στην Ινδία

«Κατσαρίδες» στην Ινδία

«Κατσαρίδες» στην Ινδία

«Κατσαρίδες» στην Ινδία

«Κατσαρίδες» στην Ινδία

«Κατσαρίδες» στην Ινδία

«Κατσαρίδες» στην Ινδία

«Κατσαρίδες» στην Ινδία

«Κατσαρίδες» στην Ινδία

«Κατσαρίδες» στην Ινδία

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ινδία συγκρούσεις
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