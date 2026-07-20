Ο Λιονέλ Μέσι δεν έκρυψε τη μεγάλη απογοήτευση που προκάλεσε η ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο επέλεξε να σταθεί στις στιγμές, την προσπάθεια και την ενότητα που χαρακτήρισαν την πορεία της εθνικής ομάδας.

Με ανάρτησή του, ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» τόνισε πως ο πόνος είναι τεράστιος και πως θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί η πληγή, όμως υπογράμμισε ότι κρατάει όλα τα θετικά από ένα ταξίδι γεμάτο μεγάλες στιγμές.

«Ο πόνος είναι τεράστιος, θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή. Όμως επιλέγω να κρατήσω όλα τα καλά, όλα τα παιχνίδια στα οποία ανατρέψαμε καταστάσεις δίνοντας τα πάντα και όλες εκείνες τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας.

Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη μιας ολόκληρης χώρας, η οποία μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μάς έφερε ξανά ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε τι καταφέραμε, όμως αυτή η ομάδα έχει πραγματικά φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για κάθε μήνυμα και κάθε χαιρετισμό. Για ακόμη μία φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να μοιραστούμε την τεράστια περηφάνια του να είμαστε Αργεντινοί.

Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μέσι.

✉️🇦🇷 Leo Messi’s letter.



“𝑳𝒊𝒐𝒏𝒆𝒍 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒊’𝒔 𝒍𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓. ❤️‍🩹🥺



The pain is immense, it will take time for this wound to heal.



But I also choose to hold on to all the good things, all matches we turned around by giving everything and moments that will remain in our… pic.twitter.com/yyuPrP7FIk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026

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