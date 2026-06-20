Επέστρεψαν οι Villagers of Ioannina City και είναι πιο δυναμικοί από ποτέ - Δείτε βίντεο

Οι Villagers of Ioannina City επιστρέφουν δυναμικά με νέο υλικό, παρουσιάζοντας το video clip για το πρώτο τους single με τίτλο “Ghosts in the Sky”, από το επερχόμενο άλμπουμ τους “Venceremos”, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου, μέσω της Napalm Records.

Το συγκρότημα περιγράφει το νέο τους κομμάτι ως ένα όχημα που μεταφέρει ελπίδες και όνειρα. Όπως αναφέρουν:

«Το “Ghosts in the sky” είναι το όχημα που μεταφέρει όλες μας τις ελπίδες και τα όνειρα. Είναι ένα κάλεσμα να σταθούμε ενωμένοι απέναντι στον φόβο, εκεί όπου η ελπίδα ταξιδεύει σαν μακρινό άστρο και η ελευθερία αξίζει κάθε αγώνα. Μιλά για την αψηφισιά, την ενότητα και την πίστη στην αλλαγή, ακόμη κι όταν όλοι λένε πως δεν θα έρθει ποτέ.»

Η θεματολογία του κομματιού κινείται σε γνώριμα μονοπάτια για το συγκρότημα: κοινωνικός προβληματισμός, συλλογικότητα και η διαρκής ανάγκη για ελευθερία και αλλαγή. Η αισθητική και το συναίσθημα που αποπνέει το νέο single φαίνεται να προετοιμάζουν το έδαφος για έναν δίσκο με έντονο ιδεολογικό και συναισθηματικό φορτίο.

Το επερχόμενο άλμπουμ, με τίτλο “Venceremos”, σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη του ήχου και της ταυτότητας του συγκροτήματος. Ανυπομονούμε...

Πηγή: skai.gr

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