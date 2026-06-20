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Περισσότεροι από 4.000 οι νεκροί στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου

Ανάμεσα στους νεκρούς περιλαμβάνονται 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

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Βηρυττός

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 4.057 από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου. Ανάμεσα στους νεκρούς, 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα.

Στον απολογισμό περιλαμβάνονται 83 άνθρωποι που σκοτώθηκαν χθες κατά τις μαζικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, κατά τις οποίες τραυματίσθηκαν 141 άνθρωποι, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Λίβανος Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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