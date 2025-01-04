Ο Σολτς απαντά στον Μασκ: Μην ταΐζετε τα τρολ

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς απαντά στις διαδικτυακές επιθέσεις του Ίλον Μασκ με ένα καυστικό σχόλιο ενώ δηλώνει ότι δεν επιδιώκει την εύνοιά του.

«Μην ταΐζετε το τρολ» απαντά ο Όλαφ Σολτς.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θέλουν να τραβήξουν την προσοχή με συνθήματα», είπε ο Σολτς στη γερμανική εβδομαδιαία Stern σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο . «Δεν επιδιώκω να κερδίσω την εύνοια του κ. Μασκ. Το αφήνω σε άλλους», πρόσθεσε.

Η απάντηση του Σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου έρχεται μετά την πιο πρόσφατη διαμάχη με τον επιχειρηματία της τεχνολογίας, ο οποίος τον αποκάλεσε «ανόητο» και ισχυρίστηκε ότι θα «χάσει» τις γερμανικές ομοσπονδιακές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 23 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, σε μία τελευταία κίνηση ο Μασκ αναφέρθηκε στον Σολτς ως "Oaf Schitz ".

Ο Μασκ έχει επιτεθεί επίσης σε άλλους Γερμανούς πολιτικούς, χαρακτηρίζοντας τον Πρόεδρο της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ, ο οποίος όπως και ο Σολτς προέρχεται από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, «αντιδημοκρατικό τύραννο».

Παράλληλα, ο Μασκ υποστήριξε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), πυροδοτώντας πολιτική θύελλα στη Γερμανία, με το Βερολίνο να τον κατηγορεί ότι επιδιώκει να παρέμβει στις επερχόμενες εκλογές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, ο οποίος θα έχει θέση στην επερχόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ χάρη στην υποστήριξή του στον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έχει αποκτήσει μεγάλη επιρροή στην πολιτική σκηνή, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, την οποία κατέχει, ως μέσο για να προωθήσει τις απόψεις του.

Σχεδιάζει να φιλοξενήσει μια συνομιλία με την αρχηγό του AfD Άλις Βάιντελ, η οποία είναι η επιλογή του κόμματος για τη γερμανική καγκελαρία ενόψει των πρόωρων εκλογών του Φεβρουαρίου, την ερχόμενη Πέμπτη .

Στη συνέντευξή του στο Stern, ο Σολτς υποσχέθηκε να «παραμείνει ψύχραιμος» απέναντι σε αυτές τις προσωπικές επιθέσεις.

«Ως Σοσιαλδημοκράτες, έχουμε συνηθίσει στο γεγονός ότι υπάρχουν πλούσιοι επιχειρηματίες των μέσων ενημέρωσης που δεν εκτιμούν τη σοσιαλδημοκρατική πολιτική — και δεν κρύβουν τις απόψεις τους», είπε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.