Μεσανατολικό: Δεκάδες νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας

Ένα ισραηλινό στρατιωτικό πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άνθρωποι σε ένα σπίτι στην πόλη της Γάζας νωρίς σήμερα, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών από βομβαρδισμούς στη Γάζα να ανέρχεται σε τουλάχιστον 65 από χθες, έγινε γνωστό από Παλαιστίνιους υγειονομικούς, την ώρα που οι μεσολαβητές ξεκινούν μια νέα προσπάθεια επίτευξης μιας εκεχειρίας στο Κατάρ.

Κάτοικοι και γιατροί είπαν πως τουλάχιστον 14 άνθρωποι βρίσκονταν στο σπίτι της οικογένειας Αλ-Γκούλα, όταν σημειώθηκε ο βομβαρδισμός νωρίς σήμερα, ισοπεδώνοντας το κτίριο.

Άνθρωποι έψαχναν στα συντρίμμια για πιθανούς επιζώντες που είχαν παγιδευτεί κάτω από το χαλάσματα και υγειονομικοί είπαν ότι αρκετά παιδιά βρίσκονται μεταξύ των νεκρών.

«Περίπου στις 2 το πρωί τοπική ώρα ξυπνήσαμε από τον ήχο μιας τεράστιας έκρηξης» δήλωσε ο Άχμεντ Αγιάν, ένας γείτονας της οικογένειας Αλ-Γκούλα, προσθέτοντας πως 14 ή 15 άνθρωποι διέμεναν εκεί.

«Οι περισσότεροι είναι γυναίκες και παιδιά, είναι όλοι άμαχοι, δεν υπάρχει κανείς εκεί που έριξε πυραύλους…», είπε στο Ρόιτερς ο ίδιος.

Προς το παρόν ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Ο ισραηλινός στρατός είπε σήμερα σε μια ανακοίνωση ότι οι δυνάμεις του συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους αυτήν την εβδομάδα στην πόλη της Μπέιτ Χανούν, στη βόρεια άκρη του θύλακα, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν εδώ και τρεις μήνες και ότι κατέστρεψε ένα στρατιωτικό συγκρότημα που χρησιμοποιούσε η Χαμάς.

Στην Τζαμπάλια, βόρεια, σε μια ισραηλινή επιδρομή σκοτώθηκαν τρεις Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με γιατρούς. Νωρίτερα, σε ένα ακόμη ισραηλινό πλήγμα σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι σε ένα αυτοκίνητο, ανατολικά της πόλης Ντέιρ αλ-Μπάλα, ανέφερε η ίδια πηγή.

Με τους σημερινούς θανάτους ο απολογισμός των απωλειών από χθες ανέρχεται σε τουλάχιστον 65, λένε αξιωματούχοι του τομέα της υγείας.

Νέα ώθηση για την επίτευξη εκεχειρίας

Η εντατικοποίηση των ισραηλινών επιχειρήσεων και του αριθμού των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται εν μέσω μιας νέας ώθησης με στόχο την επίτευξη μιας εκεχειρίας στον πόλεμο που μαίνεται τους τελευταίους 15 μήνες και την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων προτού ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει καθήκοντα τη 20η Ιανουαρίου.

Ισραηλινοί διαπραγματευτές εστάλησαν για να επαναλάβουν τις συνομιλίες στην Ντόχα, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου και η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, που βοηθά στις συνομιλίες, παρότρυνε χθες τη Χαμάς να απαντήσει θετικά σε μια συμφωνία.

Η Χαμάς είπε ότι είναι αφοσιωμένη στην επίτευξη μιας συμφωνίας, ωστόσο δεν είναι σαφές πόσο κοντά βρίσκονται οι δύο πλευρές.

Αργότερα σήμερα, η ένοπλη οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με μία Ισραηλινή όμηρο—που σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ είναι μέλος των ενόπλων δυνάμεων, όπου εκείνη προτρέπει το Ισραήλ να κάνει περισσότερα για να διασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων. Η γυναίκα λέει ότι η ζωή της και η ζωή άλλων ομήρων βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ στη Γάζα.

Προς το παρόν, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει το βίντεο, ενώ κατά το παρελθόν έχει χαρακτηρίσει τη δημοσιοποίηση τέτοιων βίντεο «ψυχολογικό πόλεμο» από τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

