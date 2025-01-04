Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενημέρωσε το Κογκρέσο για προγραμματισμένη πώληση όπλων 8 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ, επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο BBC.

Η αποστολή όπλων, η οποία χρειάζεται έγκριση από τις επιτροπές της Βουλής και της Γερουσίας, περιλαμβάνει πυραύλους αέρος-αέρος που θα χρησιμοποιηθούν κατά των αεροπορικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων drones, είπε ο αξιωματούχος.

Η κίνηση έρχεται λίγο πριν από την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν. Πηγή ανέφερε στο BBC ότι «ο πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται τους πολίτες του, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μαχητικά αεροσκάφη και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ισραήλ.

Το νέο πακέτο όπλων περιλαμβάνει ορισμένα όπλα που στα οποία οι Δημοκρατικοί μπορεί να αντιταχθούν όπως και στο παρελθόν. Το πακέτο περιλαμβάνει ένα κιτ καθοδήγησης που έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούνται σε μεγάλες βόμβες MK-84 των 2.000 λιβρών, καθώς και σε βόμβες καταστροφής BLU-109, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Επίσης, περιλαμβάνονται πύραυλοι AMRAAM και Hellfire και βλήματα πυροβολικού των 155 χλστ.

Η προγραμματισμένη πώληση όπλων, η οποία έρχεται λίγες εβδομάδες πριν ο Πρόεδρος Μπάιντεν παραδώσει την εξουσία στον εκλεγμένο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ , είναι η μεγαλύτερη που έχει εγκρίνει η αμερικανική κυβέρνηση για το Ισραήλ από το τεράστιο πακέτο όπλων των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Αυγούστου. Το Ισραήλ ενημερώθηκε επίσης για την κίνηση, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος είπε ότι η το πακέτο αρχίσει να φτάνει το 2025.

