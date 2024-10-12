Ο ισραηλινός στρατός απέκλεισε την πρόσβαση σε πολίτες σε περιοχές γύρω από ορισμένες πόλεις στο βόρειο Ισραήλ σήμερα αργά το απόγευμά του Σαββάτου, μετά από αξιολόγηση της καταστάσης ασφαλείας, καθώς πολλά μέρη έχουν εκκενωθεί λόγω ρουκετών και πυραύλων που εκτοξεύει η Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

Ο στρατός κήρυξε στρατιωτικές ζώνες τις περιοχές αυτές κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο, που περιλαμβάνουν πλέον και τις περιοχές Ζεραϊτ, Σόμαρα, Στούλα, Νάτουα και Εμπέν Μενάχεμ.

Πηγή: skai.gr

