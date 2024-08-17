Ισραηλινό drone εντόπισε και «εξουδετέρωσε» τον διοικητή της Δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ, Χουσεΐν Ιμπραΐμ, στην περιοχή Τζουρ, στο νότιο Λίβανο.

Ο υψηλόβαθμος διοικητής της Χεζμπολάχ επέβαινε σε μηχανή, όταν το ισραηλινό drone τον εντόπισε και τον εξουδετέρωσε, εκτοξεύοντας πύραυλο.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της εξουδετέρωσης του διοικητή της Χεζμπολάχ:

WATCH: Israeli airstrike takes out Hezbollah terrorist Hussein Ibrahim Kasseb, a commander in the Radwan Force pic.twitter.com/43gyyorCHL — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 17, 2024

Δύναμη Ραντβάν είναι επιφορτισμένη με την υλοποίηση του σχεδίου εισβολής της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Η εξουδετέρωση του Χουσεΐν Ιμπραΐμ θεωρείται ένα ακόμη μεγάλο πλήγμα για την οργάνωση που εδρεύει στον Λίβανο και σύμφωνα με ειδικούς, αναμένεται να πυροδοτήσει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το Ισραήλ είχε δεχθεί «βροχή» από τουλάχιστον 55 πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την περιοχή του Λιβάνου. Από την επίθεση αυτή, δύο άτομα τραυματίστηκαν και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

