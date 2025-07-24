Συνάντηση είχε σήμερα Πέμπτη ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο της 25ης Συνόδου Κορυφής ΕΕ- Κίνας που διεξάγεται στο Πεκίνο.

Ο Κινέζος πρόεδρος προέτρεψε την Πέμπτη κορυφαίους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να «χειριστούν σωστά τις διαφορές και τις τριβές», καθώς επέκρινε τις πρόσφατες εμπορικές ενέργειες των Βρυξελλών εναντίον του Πεκίνου σε μια τεταμένη σύνοδο στην οποία κυριάρχησαν οι ανησυχίες για το εμπόριο και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη δεν προέρχονται από την Κίνα», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua και προέτρεψε την ΕΕ να «τηρήσει την ανοιχτή συνεργασία και να χειριστεί σωστά τις διαφορές και τις τριβές», αφού η φον ντερ Λάιεν ζήτησε νωρίτερα την επανεξισορρόπηση των εμπορικών δεσμών με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, λέγοντας ότι οι σχέσεις βρίσκονται σε «σημείο καμπής».

«Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί να βασίζεται στην οικοδόμηση τειχών και φρούριων», πρόσθεσε ο Σι, σύμφωνα με το Xinhua. «Η «αποσύνδεση και το σπάσιμο των αλυσίδων» θα οδηγήσει μόνο σε απομόνωση».

«Ελπίζουμε ότι η ευρωπαϊκή πλευρά θα διατηρήσει ανοιχτή την εμπορική και επενδυτική αγορά και θα απόσχει από τη χρήση περιοριστικών οικονομικών και εμπορικών εργαλείων», δήλωσε ο Σι.

«Όσο πιο σοβαρή και περίπλοκη είναι η διεθνής κατάσταση, τόσο πιο σημαντικό είναι για την Κίνα και την ΕΕ να ενισχύσουν την επικοινωνία, να αυξήσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και να εμβαθύνουν τη συνεργασία» είπε.

Από την πλευρά της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε στον Σι ότι «καθώς η συνεργασία μας έχει εμβαθύνει, έχουν εμβαθύνει και οι ανισορροπίες», σύμφωνα με έκθεση της ομάδας. «Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπής», πρόσθεσε, προτρέποντας την Κίνα να «προωθήσει πραγματικές λύσεις».

Οι εμπορικές ενέργειες της ΕΕ τον τελευταίο χρόνο έχουν στοχεύσει τις κινεζικές εξαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων, μεταξύ άλλων αγαθών, και οι αξιωματούχοι της έχουν επανειλημμένα παραπονεθεί για την πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα της Κίνας.

Σε μια περαιτέρω συγκαλυμμένη κριτική για την πρόσφατη επιθετική στάση των Βρυξελλών απέναντι στην Κίνα, ο Σι προειδοποίησε επίσης τους ηγέτες της ΕΕ να «κάνουν σωστές στρατηγικές επιλογές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.