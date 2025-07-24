Σημαντική αύξηση στις προσβολές από κοριούς καταγράφεται στη Γαλλία, με τα περιστατικά να έχουν αυξηθεί κατά 50% τον Ιούνιο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με μελέτη της Γαλλικής Ένωσης Επαγγελματιών Υγείας και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι η θερινή περίοδος αποτελεί παράγοντα υψηλού κινδύνου για εξάπλωση των κοριών, ειδικά σε τουριστικές περιοχές και καταλύματα με συχνή εναλλαγή επισκεπτών, όπως ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία.

«Η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγει κανείς να μεταφέρει κοριούς από τον τόπο των διακοπών του στο σπίτι», τόνισε ο εκπρόσωπος της Ένωσης, Στεφάν Μπρας, σε δηλώσεις του σε γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο. Προέτρεψε το κοινό να ελέγχει προσεκτικά τους χώρους διαμονής πριν τακτοποιήσει τις αποσκευές του, και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό με την επιστροφή στο σπίτι.

Παρότι δεν υπάρχουν επίσημα κρατικά στοιχεία, η ραγδαία αύξηση των περιστατικών έχει σημάνει συναγερμό σε αρμόδιους φορείς και επαγγελματίες υγείας, που ζητούν ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

