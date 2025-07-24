Η Ουκρανία και η Ρωσία εξαπέλυσαν εκατέρωθεν αεροπορικές επιθέσεις στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας νωρίς σήμερα, μερικές ώρες ύστερα από τις σύντομες απευθείας συνομιλίες μεταξύ τους κατά τις οποίες δεν σημειώθηκε κάποια πρόοδος για τον τερματισμό των σχεδόν 3,5 χρόνων πολέμου.

Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά μαζικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, τραυματίζοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και προκαλώντας πολλές πυρκαγιές καθώς και ζημιές στο ιστορικό της κέντρο, που αποτελεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Η γνωστή αγορά Πριβόζ στην Οδησσό είναι μεταξύ των σημείων που χτυπήθηκαν, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ. «Δεν είναι απλά μια αγορά, είναι η καρδιά της Οδησσού», πρόσθεσε.

Σήμερα το πρωί, κάποιοι κάτοικοι καθάριζαν τα σπασμένα γυαλιά στους δρόμους.

«Και τι έγινε εάν πετούν (drones); Θα τα καταρρίψουμε. Δεν θα μας λυγίσουν», δήλωσε στο Reuters ο Γεβγέν, ένας 20χρονος φοιτητής, που ήταν μεταξύ αυτών που βοηθούσαν στον καθαρισμό.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ στη Μαύρη Θάλασσα δήλωσαν ότι θραύσματα καταρριφθέντος drone στοίχισαν τη ζωή σε μια γυναίκα στην περιοχή Άντλερ κοντά στο θέρετρο του Σότσι. Μια ακόμα γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας τραυματιστεί σοβαρά, δήλωσαν οι αξιωματούχοι μέσω Telegram.

Ο επικεφαλής της διοίκησης στην περιοχή του Σίριους, νοτίως του Σότσι, δήλωσε ότι ένα drone έπληξε πετρελαϊκή βαση, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας δήλωσε ότι η λειτουργία του αεροδρομίου στο Σότσι ανεστάλη για περίπου τέσσερις ώρες.

Η Ρωσία επιτέθηκε επίσης στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια Τσερκάσι στο κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας, τραυματίζοντας επτά ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί 9 ετών, και προκαλώντας ζημιές σε πάνω από δέκα πολυκατοικίες.

Οι διαπραγματευτές είχαν νωρίτερα συζητήσει νέες ανταλλαγές αιχμαλώτων στη διάρκεια σύντομων ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη αλλά οι δύο πλευρές παρέμειναν σε απόσταση σε ό,τι αφορά τους όρους εκεχειρίας και μια πιθανή συνάντηση των ηγετών τους.

«Χθες, σε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, στη ρωσική πλευρά για άλλη φορά παρουσιάστηκε πρόταση για άμεση και πλήρη κατάπαυση πυρός. Ως απάντηση, ρωσικά drones χτυπούν κτίρια διαμερισμάτων», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 103 drones και τέσσερις πυραύλους στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης, η οποία σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα έπληξε μη στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων λιμένων, μεταφορικών κόμβων και περιοχών με κατοικίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

