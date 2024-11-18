Ο Σι Τζιπίνγκ προειδοποιεί τον Κιρ Στάρμερ για νέες παγκόσμιες αναταράξεις στη συνάντησή τους

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ είπε σήμερα στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια νέα εποχή «αναταράξεων», στην πρώτη διμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών από το 2018.

«Ο κόσμος εισέρχεται σε μια νέα περίοδο αναταράξεων και αλλαγών», είπε ο Σι στον Στάρμερ σε επικοινωνία τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

