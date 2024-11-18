Η Γερμανία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα παραδώσει στην Ουκρανία 4.000 καμικάζι drones που ελέγχονται με τεχνητή νοημοσύνη, ημέρες αφότου το Κίεβο επέκρινε τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς για την επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους είπε ότι το πακέτο σηματοδοτεί «ένα τεράστιο βήμα για τους Ουκρανούς επειδή τα ελέγχονται από τεχνητή νοημοσύνη και μπορούν να απενεργοποιήσουν την ηλεκτρονική άμυνα του εχθρού».

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που κατασκευάζονται από τη γερμανική εταιρεία Helsing, «μπορούν να φτάσουν στόχους έως και 30-40 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα, θέσεις διοίκησης και υλικοτεχνικούς κόμβους», πρόσθεσε ο Πιστόριους.

Η απόφαση έρχεται αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε τον Σολτς επειδή είχε επικοινωνία με τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος της απομόνωσης του Ρώσου ηγέτη.

Αν και τα drones αναφέρονται ως «Mini-Taurus», η Γερμανία εμμένει στην άρνησή της να στείλει πυραύλους κρουζ Taurus στην Ουκρανία.

Την Κυριακή, η κυβέρνηση Μπάιντεν έδωσε άδεια στο Κίεβο να χτυπήσει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία με αμερικανικούς πυραύλους, κίνηση με την οποία ανέτρεψε προηγούμενες αποφάσεις του επί του θέματος.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας, δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα παραδοθούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη «Mini-Taurus», αλλά είπε ότι το πακέτο «αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας».



Πηγή: skai.gr

