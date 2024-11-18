Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χεζμπολάχ: Ανακοίνωσε τον θάνατο 4 μελών της ομάδας της των ΜΜΕ - Σκοτώθηκαν μαζί με τον εκπρόσωπο Τύπου

Σε μία ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για τον θάνατο τεσσάρων μελών των «μέσων ενημέρωσης της αντίστασης (…) που πέθαναν ως μάρτυρες

Βηρυτός

Η λιβανική Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τεσσάρων μελών από την ομάδα της των ΜΜΕ, τα οποία σκοτώθηκαν χθες «στο πλευρό» του υπεύθυνου επικοινωνίας της οργάνωσης, Μοχάμεντ Αφίφ, σε ένα ισραηλινό πλήγμα στην καρδιά της Βηρυτού.

Σε μία ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για τον θάνατο τεσσάρων μελών των «μέσων ενημέρωσης της αντίστασης (…) που πέθαναν ως μάρτυρες… στο πλευρό του (…) Χατζ Μοχάμαντ Αφίφ αλ-Ναμπούλσι». Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς στον βομβαρδισμό στη συνοικία Ρας ελ-Ναμπάα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χεζμπολάχ Ισραήλ Βηρυτός Θανατος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark