Η λιβανική Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τεσσάρων μελών από την ομάδα της των ΜΜΕ, τα οποία σκοτώθηκαν χθες «στο πλευρό» του υπεύθυνου επικοινωνίας της οργάνωσης, Μοχάμεντ Αφίφ, σε ένα ισραηλινό πλήγμα στην καρδιά της Βηρυτού.

Σε μία ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για τον θάνατο τεσσάρων μελών των «μέσων ενημέρωσης της αντίστασης (…) που πέθαναν ως μάρτυρες… στο πλευρό του (…) Χατζ Μοχάμαντ Αφίφ αλ-Ναμπούλσι». Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς στον βομβαρδισμό στη συνοικία Ρας ελ-Ναμπάα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.