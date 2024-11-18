Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν σθεναρά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας

Ο Τζο Μπάιντεν επανέλαβε τη Δευτέρα την υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας - στην πρώτη δημόσια αντίδρασή του μετά την απόφαση των ΗΠΑ να δώσουν το «πράσινο φως» για τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δεν αναφέρθηκε ευθέως στην απόφαση.

«Όλοι πρέπει να εργαστούμε για να τερματίσουμε τις συγκρούσεις και τις κρίσεις που διαβρώνουν την πρόοδο για να βελτιώσουμε την ασφάλεια σε όλο τον κόσμο», τόνισε ο Μπάιντεν.

Πρόσθεσε αιχμηρά ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν σθεναρά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Όλοι γύρω από αυτό το τραπέζι, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε επίσης (να το κάνουν)».

Η Μόσχα μπορεί να χρησιμοποιήσει νέα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία εάν το Κίεβο πλήξει το ρωσικό έδαφος με αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, προειδοποίησε στο μεταξύ ο πρόεδρος της Δούμας και σύμμαχος του προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, Βιάτσεσλαβ Βολοντίν.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν «άναψε» την Κυριακή το «πράσινο φως» στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα σε επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος.

Τι είναι τα ATACMS για τα οποία έδωσαν το «πράσινο φως» οι ΗΠΑ

Για μήνες, το Κίεβο ζητούσε από την Ουάσιγκτον άδεια να χρησιμοποιήσει τα αμερικανικά συστήματα τακτικής πυραύλων του στρατού, ή αλλιώς τα ATACMS, για να χτυπήσει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Το ATACMS είναι υπερηχητικοί βαλλιστικοί πύραυλοι με βεληνεκές έως και 300 χιλιόμετρα (186 μίλια). Μπορούν να φέρουν μια κεφαλή που περιέχει περίπου 170 κιλά (375 λίβρες) εκρηκτικών.

Κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin και έχουν σχεδιαστεί για να εκτοξεύονται από ένα σύστημα πυραύλων πολλαπλής εκτόξευσης (MLRS) ή ένα σύστημα πυραύλων πυροβολικού υψηλής κινητικότητας (HIMARS) – δύο άλλα συστήματα που οι Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν στην Ουκρανία.

Το ATACMS μπορεί να χτυπήσει περισσότερο στη Ρωσία από οποιονδήποτε άλλο ουκρανικό πύραυλο.

Η Ουκρανία διαθέτει επίσης τον γαλλο-βρετανικής κατασκευής πύραυλο Storm Shadow, ο οποίος έχει βεληνεκές περίπου 250 χιλιομέτρων (155 μίλια), λιγότερο από το βεληνεκές του ATACMS.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία αρνήθηκαν επίσης την άδεια στην Ουκρανία να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας, αν και έχουν χρησιμοποιηθεί για να στοχεύσουν την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014 και θεωρεί μέρος της επικράτειάς της.

Πόσα ATACMS διαθέτει η Ουκρανία;

Προς το παρόν πάντως δεν είναι σαφές πόσα ATACMS διαθέτει το Κίεβο. Εκπρόσωπος της Lockheed Martin, η οποία κατασκευάζει τους πυραύλους, είπε πέρυσι ότι η εταιρεία παράγει περίπου 500 από αυτούς ετησίως.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντεκ Σικόρσκι είπε στο CNN ότι «το θύμα της επιθετικότητας έχει το δικαίωμα να αμυνθεί και στο έδαφος του επιτιθέμενου». Χρησιμοποίησε το παράδειγμα ενός ρωσικού χτυπήματος στη δυτική ουκρανική πόλη Λβιβ, που εξάλειψε μια ολόκληρη οικογένεια, για να καταδείξει τη σημασία της δυνατότητας της Ουκρανίας να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας αντί να περιμένει την απειλή να εισέλθει στον ουρανό της Ουκρανίας.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, ένα think tank που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, εκτιμά ότι περίπου 250 ρωσικά στρατιωτικά αντικείμενα – συμπεριλαμβανομένων 17 αεροπορικών βάσεων – βρίσκονται στην εμβέλεια του ουκρανικού ATACMS.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.