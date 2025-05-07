NDA με τιν Diddy είχε υπογράψει ο πορνοστάρ που έριξε πυρά στο Trump Doral

Ο πρώην πορνοστάρ που κατηγορείται για τα πυρά στα θέρετρα του προέδρου Τραμπ στη Φλόριντα και όπως δήλωσε υπήρξε σκλάβος του σεξ του Sean "Diddy" Combs, είχε υπογράψει συμβόλαιο εμπιστευτικότητας με τον καταδικασμένο ράπερ, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Ο Jonathan Oddi συνελήφθη το 2018 αφού, όπως αποτυπώθηκε και σε βιντεοληπτικό ύλικο, κρατώντας μια αμερικανική σημαία και βροντοφωνάζοντας συνθήματα για τον νυν Αμερικανό πρόεδρο εισέβαλε στο λόμπι του Εθνικού Γκολφ Λέσχης Trump Doral πριν εμπλακεί σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς.

Μετά τη σύλληψή του, ο Oddi προέβη σε μια σειρά ισχυρισμών στην αστυνομία, συμπεριλαμβανομένου ότι είχε κρατηθεί ως «σκλάβος του σεξ» από τον Combs.

Περιέγραψε πως είχε συνουσιαστεί με τη Cassie Ventura και τον Sean Combs με τον διαβόητο «έκπτωτο αστέρα» της μουσικής, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Oddi κατά βάση να αυτοικανοποιείται δίνοντας εντολές στους άλλοους δύο για το τι να του παρουσιάσουν ως «θέαμα».

«Ήμουν σαν σκλάβος του σεξ. Γι' αυτούς, αυτό ήμουν», είπε ο Oddi.

Μια φωτογραφία από το συμβόλαιο εμπιστευτικότητας που φέρεται να είχε υπογραφεί από τους Oddi και Combs στο Μαϊάμι το 2014 δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη.

Ο Oddi είπε στην Daily Mail- η οποία και δημοσιοποίησε πρώτη το έγγραφο- ότι συμφώνησε με βάση αυτό, να αμειφθεί με 5 εκατομμύρια δολάρια και το υπέγραψε περίπου την ίδια χρονική συγκυρία που χώρισε τη σύζυγό του, δικηγόρο Tonia Troutwine.

«Η ημερομηνία του συμβολαίου ήταν περίπου την ίδια εποχή με το διαζύγιό μας. Σχεδόν αισθάνομαι ότι με χώρισε επειδή πήρε όλα αυτά τα χρήματα και έτσι δεν θα τα διεκδικούσα», είπε η Troutwine.

«Αλλά οι ζωές μας πήγαιναν ήδη σε διαφορετικούς δρόμους. Άρχισα να νιώθω σαν τρίτος στη ζωή κάποιου άλλου παρά ως σύζυγος», πρόσθεσε εξηγώντας πως ο Oddi άρχισε να αλλάζει αφότου εγκατέλειψε τη δουλειά του ως στρίπερ σε bachelorette πάρτι και έγινε πορνόσταρ.

Γνώρισε τον Diddy περίπου αυτή την περίοδο σε ένα πάρτι στο Star Island στο Miami Beach, πιστεύει η Troutwine.

Πηγή: skai.gr

