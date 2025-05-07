Φινλανδία: Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη πάνω από την Αρκτική 

Ένα φινλανδικό μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 Hornet συνετρίβη την Τετάρτη κοντά στο αεροδρόμιο του Ροβανιέμι στον αρκτικό βορρά της Φινλανδίας, αλλά ο πιλότος διασώθηκε μετά την εκτίναξή του από την καμπίνα, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Η συντριβή σημειώθηκε «στην περιοχή του αεροδρομίου του Ροβανιέμι» γύρω στις 11:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

«Το αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια πρόβας για μια αεροπορική επίδειξη», δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Τίμο Χέρρανεν, διοικητής της Φινλανδικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Χέρρανεν είπε ότι «ο πιλότος ευτυχώς κατάφερε να εκτοξευθεί από το αεροσκάφος» και υπέστη μόνο «ελαφρά τραύματα». Δεν θέλησε να σχολιάσει μια πιθανή αιτία του ατυχήματος, «σε αυτό το στάδιο» και είπε ότι διεξάγεται έρευνα.

HN-409 syöksyi maahan 7.5.2025 Rovaniemen tukikohdan sotilasalueella. Heittoistuimella pelastautunut koneen ohjaaja on kotiutunut sairaalasta ja maassa ei syntynyt henkilövahinkoja.



Lue lisää: https://t.co/LkV9JNZKB6 pic.twitter.com/4TuhSZ4QPb — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) May 7, 2025

Σύμφωνα με τον στρατό, «δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο έδαφος».

Σκούρος καπνός φαινόταν να ανεβαίνει από το σημείο και πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης στάλθηκαν στην περιοχή.

Μάρτυρας δήλωσε στον φινλανδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα YLE ότι το μαχητικό πετούσε ασυνήθιστα χαμηλά πάνω από κατοικημένη περιοχή πριν φανεί να χάνει τη σταθερότητά του, με το ρύγχος του να γυρίζει προς τα πάνω.

Συνάντηση των υπουργών Άμυνας των Σκανδιναβικών χωρών πραγματοποιούνταν εκείνη την ώρα στο Ροβανιέμι την Τετάρτη. Οι υπουργοί παρακολουθούσαν τις ασκήσεις εκείνη την ώρα, αλλά βρίσκονταν σε ασφαλή περιοχή μακριά από το σημείο όπου συνέβη το ατύχημα.

«Δεν είδαμε το ατύχημα, αλλά ενημερωθήκαμε αμέσως», δήλωσε ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας Άντι Χακάνεν σε ανάρτησή του στο X.

Ο στόλος των F/A-18 Hornet της φινλανδικής πολεμικής αεροπορίας παραδόθηκε από την Boeing μεταξύ 1995 και 2000, και πρόκειται να παροπλιστεί έως το 2030, αντικαθιστώμενος από F-35 του ανταγωνιστικού αμερικανικού αεροδιαστημικού γίγαντα Lockheed Martin.

Πηγή: skai.gr

