Η Disney ανοίγει θεματικό πάρκο στη Μέση Ανατολή

Η Walt Disney ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ανοίξει το πρώτο της θεματικό πάρκο στη Μέση Ανατολή.

Το θέρετρο, το οποίο θα κατασκευαστεί στη Νήσο Γιας του Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), αποτελεί συνεργασία μεταξύ της Walt Disney και της τοπικής εταιρείας ψυχαγωγίας και αναψυχής Miral.

Η Disney διαθέτει ήδη έξι θεματικά πάρκα σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία, με το πιο πρόσφατο να έχει ανοίξει στη Σαγκάη το 2016.

Η Miral είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της Νήσου Γιας ως τουριστικού προορισμού και ήδη διαχειρίζεται τα θεματικά πάρκα SeaWorld και Warner Bros World, ενώ αναπτύσσει και ένα πάρκο με θέμα τον Χάρι Πότερ.

Σε σχετική ανακοίνωση, η Disney ανέφερε ότι τα ΗΑΕ απέχουν μόνο τέσσερις ώρες αεροπορικώς από το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, γεγονός που καθιστά τη χώρα «σημαντική πύλη για τον τουρισμό».

Επίσης, προσθέτει ότι 120 εκατομμύρια επιβάτες περνούν κάθε χρόνο από τα αεροδρόμια του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι, κάνοντας τα Εμιράτα τον μεγαλύτερο αεροπορικό κόμβο στον κόσμο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Ρόμπερτ Ίγκερ, χαρακτήρισε τα σχέδια για το νέο πάρκο ως μια «συγκλονιστική στιγμή» για την εταιρεία και δήλωσε ότι το Disneyland Abu Dhabi θα είναι «αυθεντικό Disney και στο πνεύμα των Εμιράτων».

Η Νήσος Γιας καλύπτει έκταση 25 τετραγωνικών χιλιομέτρων και βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο του Άμπου Ντάμπι και 50 λεπτά από το Ντουμπάι.

Ο επικεφαλής της Miral, Μοχάμεντ Αμπντάλα Αλ Ζαάμπι, δήλωσε ότι η δημιουργία θεματικού πάρκου της Disney στην περιοχή αποτελεί «ορόσημο» για την ενίσχυση της θέσης του νησιού ως παγκόσμιου προορισμού ψυχαγωγίας και αναψυχής.

Πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη του πάρκου θα «υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη στο Άμπου Ντάμπι και πέρα από αυτό».

Το πρώτο θεματικό της πάρκο, η Disneyland το άνοιξε το 1955 στην Αναχάιμ της Καλιφόρνια. Ακολούθησε το Walt Disney World στο Ορλάντο της Φλόριντα το 1971. Η διεθνής επέκταση ξεκίνησε το 1983 με το πάρκο στο Τόκιο, συνεχίστηκε με το Disneyland στο Παρίσι το 1992, στο Χονγκ Κονγκ το 2005 και, πιο πρόσφατα, στη Σαγκάη το 2016.

Η Disney ξεκινά το 2025 με αυτοπεποίθηση

Η Walt Disney ανακοίνωσε την Τετάρτη καλύτερα από τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2025, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 7% φτάνοντας τα 23,6 δισ. δολάρια (17,7 δισ. λίρες).

Η συνδρομητική πλατφόρμα Disney+ πρόσθεσε 1,4 εκατομμύρια νέους χρήστες, παρά την αρχική πρόβλεψη της εταιρείας για μικρή πτώση λόγω αύξησης τιμών.

Αύξηση σημειώθηκε και στην επισκεψιμότητα των θεματικών πάρκων στις ΗΠΑ, με τους επισκέπτες να ξοδεύουν περισσότερα, ενώ σημαντική άνοδος καταγράφηκε και στις κρατήσεις για τις κρουαζιέρες της Disney, μετά την κυκλοφορία του νέου πλοίου Disney Treasure.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ρόμπερτ Άιγκερ δήλωσε ότι «παρά τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από τη μακροοικονομική αβεβαιότητα ή τον ανταγωνισμό, ενθαρρύνομαι από τη δύναμη και την ανθεκτικότητα της εταιρείας μας».

Η Ντάνι Χιούσον, επικεφαλής οικονομικής ανάλυσης στην AJ Bell, σχολίασε πως «σε μια περίοδο που πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις ανησυχούν για τον αντίκτυπο των δασμών στις καταναλωτικές δαπάνες και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η Disney νιώθει σίγουρη».



