Τραμπ: Αν το Ιράν σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες, θα υπάρξει λόγος επανέναρξης του πολέμου – «Πρόοδος» στον Λίβανο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι σε περίπτωση που το Ιράν σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για επανέναρξη της σύγκρουσης. Παράλληλα επανέλαβε τη θέση του ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
«Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιό του», δήλωσε ακόμη ο Τραμπ ενώ πρόσθεσε και ότι «δεν θέλω να συναντήσω τον ανώτατο ηγέτη (Μοτζτάμπα Χαμενεΐ)». Ωστόσο, τόνισε ότι «αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε».
Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για τον Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι συζήτησε το ζήτημα με τη Χεζμπολάχ, προσθέτοντας πως θεωρεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος.
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