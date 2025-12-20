Ο Ρούμπιο ζητεί «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» στο Σουδάν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκρινε χθες Παρασκευή ότι το νέο έτος προσφέρει την ευκαιρία να κηρυχθεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν, όπου μαίνεται πόλεμος από την άνοιξη του 2023, καλώντας χώρες --που δεν κατονόμασε-- να ασκήσουν όποια επιρροή διαθέτουν.

«Επικεντρώνουμε το 99% των προσπαθειών μας σε αυτή την ανθρωπιστική ανακωχή και την εφαρμογή της το συντομότερο δυνατό», είπε ο κ. Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Θεωρούμε ότι το νέο έτος και οι γιορτές του τέλους του έτους που πλησιάζουν αποτελούν θαυμάσια ευκαιρία τα δυο μέρη να συμφωνήσουν σε αυτή, και ασκούμε αληθινά πίεση προς αυτό», πρόσθεσε.

Στην τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Αφρικής μαίνεται πόλεμος για την εξουσία από τη 15η Απριλίου 2023 ανάμεσα στον τακτικό στρατό και στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που έχει προκαλέσει ποταμούς αίματος και, όπως το θέτει ο ΟΗΕ, τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.

Ο κ. Ρούμπιο θύμισε πως και οι δυο πλευρές έχουν παραβιάσει δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει κι εξέφρασε ανησυχία για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για επιθέσεις εναντίον οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια.

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό. Εμπνέει τρόμο», είπε. «Μια μέρα η αλήθεια για το τι γίνεται εκεί κάτω θα γίνει γνωστή και όλοι όσοι ενέχονται θα ατιμαστούν».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κράτος που συγκαταλέγεται στους στενούς συμμάχους των ΗΠΑ, κατηγορείται από μη κυβερνητικές οργανώσεις και ειδικούς των Ηνωμένων Εθνών ότι υποστηρίζει οικονομικά και στρατιωτικά τους παραστρατιωτικούς, κάτι που διαψεύδει.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, που έχει συζητήσει επανειλημμένα με αξιωματούχους των ΗΑΕ, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε κάποια χώρα χθες, σημείωσε ωστόσο πως οι αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν εξαρτώνται από τον ανεφοδιασμό τους με όπλα και πυρομαχικά από το εξωτερικό.

«Κάποιοι επιτρέπουν τις εισαγωγές τους, και κάποιος τα στέλνει. Κάναμε λοιπόν τις προσήκουσες συζητήσεις με όλα τα μέρη στη σύγκρουση αυτή», ανέφερε.

«Ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο στο ζήτημα, όμως γνωρίζουμε πως για να φθάσουμε εκεί πρέπει εξωτερικοί παράγοντες να ασκήσουν την επιρροή τους», επέμεινε ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο.

