Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αργά το βράδυ της Παρασκευής αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Συρία, γράφει η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον δεκάδων στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία σε αντίποινα για την επίθεση εναντίον του αμερικανικού προσωπικού», δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι την Παρασκευή.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ορκιστεί για αντίποινα μετά από επίθεση εναντίον αμερικανικού προσωπικού το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Συρία από ύποπτο μέλος του Ισλαμικού Κράτους.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε ότι οι επιδρομές στόχευσαν «μαχητές του ISIS, υποδομές και εγκαταστάσεις όπλων» και δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν επιτυχημένη.

«Αυτή δεν είναι η αρχή ενός πολέμου — είναι μια δήλωση εκδίκησης», είπε ο Χέγκεθ. «Σήμερα, κυνηγήσαμε και σκοτώσαμε τους εχθρούς μας. Πολλούς από αυτούς. Και θα συνεχίσουμε», πρόσθεσε.

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.



This is not the beginning of a war — it is a… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι οι επιδρομές έγιναν εναντίον δεκάδων στόχων του Ισλαμικού Κράτους σε όλη την κεντρική Συρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.