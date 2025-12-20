Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σφοδρό ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην Οδησσό μετά τις δηλώσεις Πούτιν για αντίποινα - 7 νεκροί, 15 τραυματίες (Βίντεο)

Στη σκιά της επίθεσης της SBU σε τάνκερ στη Μεσόγειο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι «η Ρωσία σίγουρα θα απαντήσει στις επιθέσεις του Κιέβου»

Σφοδρό ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην Οδησσό

Ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15 στην περιοχή της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι η επίθεση είχε ως στόχο τις λιμενικές υποδομές.

«Ο εχθρός έπληξε τις λιμενικές υποδομές της περιοχής της Οδησσού: επτά νεκροί, 15 τραυματίες», έγραψε ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού Όλεγκ Κίπερ, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αργά το βράδυ, η Ρωσία επιτέθηκε σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού με βαλλιστικούς πυραύλους», έγραψε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσιι Κουλέμπα στο Telegram. «Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν. Περίπου 15 τραυματίστηκαν και λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες».

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε η SBU (υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας), το δεξαμενόπλοιο «QENDIL» του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσικής Ομοσπονδίας, χτυπήθηκε την Παρασκευή από drones και υπέστη σοβαρές ζημιές. Το τάνκερ «δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προβλεπόμενο σκοπό του» (τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου), ενώ ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στη σκιά της επίθεσης της SBU σε τάνκερ στη Μεσόγειο, δήλωσε ότι «οι επιθέσεις του Κιέβου σε πετρελαιοφόρα δεν θα φέρουν αποτελέσματα και δεν θα διαταράξουν τον εφοδιασμό, αλλά η Ρωσία σίγουρα θα απαντήσει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark