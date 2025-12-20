Ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15 στην περιοχή της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι η επίθεση είχε ως στόχο τις λιμενικές υποδομές.

Absolutely barbaric act of terrorism.



Today, russian terrorists shelled the Odesa–Reni highway bridge with cluster munitions — just meters from Moldova.



Cluster bombs aren’t for bridges.

They’re made to kill civilians stuck in traffic.



That’s not warfare.

That’s terrorism. pic.twitter.com/Dm6L5Fym5r December 19, 2025

«Ο εχθρός έπληξε τις λιμενικές υποδομές της περιοχής της Οδησσού: επτά νεκροί, 15 τραυματίες», έγραψε ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού Όλεγκ Κίπερ, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

💔 People simply died in their cars — the consequences of the Russian attack on the Odesa region pic.twitter.com/l6tfDGXcM0 — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) December 19, 2025

«Αργά το βράδυ, η Ρωσία επιτέθηκε σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού με βαλλιστικούς πυραύλους», έγραψε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσιι Κουλέμπα στο Telegram. «Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν. Περίπου 15 τραυματίστηκαν και λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες».

😡This is what the bridge in Mayaky looks like now — Russians have been attacking it for eight days



Located on the Odesa–Reni highway, it crosses the Dniester River and is of key importance for transport in the region.



Local channels report that panic has begun among… pic.twitter.com/nsBCD5Mwic — NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2025

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε η SBU (υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας), το δεξαμενόπλοιο «QENDIL» του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσικής Ομοσπονδίας, χτυπήθηκε την Παρασκευή από drones και υπέστη σοβαρές ζημιές. Το τάνκερ «δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προβλεπόμενο σκοπό του» (τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου), ενώ ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στη σκιά της επίθεσης της SBU σε τάνκερ στη Μεσόγειο, δήλωσε ότι «οι επιθέσεις του Κιέβου σε πετρελαιοφόρα δεν θα φέρουν αποτελέσματα και δεν θα διαταράξουν τον εφοδιασμό, αλλά η Ρωσία σίγουρα θα απαντήσει».

