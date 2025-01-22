Ο Τραμπ «ανοιχτός» στο να αγοράσει ο Μασκ το TikTok

Ο αμερικανός νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη πως θα πρόκρινε την ιδέα να εξαγοραστεί το TikTok από τον Ίλον Μασκ, αν ο επικεφαλής του X, της SpaceX και της Tesla το «θέλει», καθώς η πλατφόρμα της κινεζικής ByteDance απαγορεύτηκε στις ΗΠΑ από την Κυριακή, αν και παραμένει σε λειτουργία κατόπιν αναστολής της ισχύος του νόμου που προώθησε με εκτελεστικό διάταγμα ο Ρεπουμπλικάνος για 75 ημέρες.

«Θα ήμουν, αν θέλει να την αγοράσει», είπε ο κ. Τραμπ ερωτηθείς αν είναι ανοικτός στην ιδέα της εξαγοράς της πλατφόρμας από τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, μέγα υποστηρικτή και σύμβουλό του. Όποιο πρόσωπο ή οντότητα αγοράσει το TikTok πρέπει να «δώσει το μισό» (μετοχικό κεφάλαιο) στις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση «άδειας» ώστε να λειτουργεί στη χώρα, πρόσθεσε ο νέος πρόεδρος.

«Το TikTok είναι άχρηστο αν δεν πάρει την άδεια», είπε ο Τραμπ. «Επομένως, αυτό που σκέφτομαι να πω σε κάποιον, είναι να το αγοράσει και να δώσει τα μισά (από τα κέρδη) στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα δώσουμε την άδεια», πρόσθεσε. «Με αυτόν τον τρόπο, θα είχε έναν μεγάλο συνεργάτη στις ΗΠΑ».

«Οι ΗΠΑ θα δώσουν την άδεια και θα πάρουν τα μισά. Ακούγεται λογικό, τι πιστεύετε;», είπε, απευθύνοντας την ερώτηση στον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον. «Λογικό μου ακούγεται», απάντησε ο Έλισον.

