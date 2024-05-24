Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία πρέπει να αναβιώσουν, αλλά η Ρωσία θα διαπραγματευθεί μόνο με νόμιμους ηγέτες στο Κίεβο

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Λευκορωσία ότι οι συνομιλίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν «τις σημερινές πραγματικότητες επί του εδάφους».

Η Ρωσία αμφισβήτησε τη νομιμότητα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού το Κίεβο δήλωσε ότι δεν θα διεξάγει φέτος προεδρικές εκλογές λόγω του πολέμου με τη Ρωσία, ο οποίος διανύει τον τρίτο χρόνο του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

