Ταϊλάνδη: Ο πρωθυπουργός Τσαρνβιρακούλ «βλέπει» πρωτιά για το κόμμα του στις εκλογές- Tι λέει το Λαϊκό Κόμμα

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ, εκτίμησε ότι το κόμμα του Bhumjaithai ενδέχεται να συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης εκτιμά νίκη του κόμματός του στις εκλογές

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε σήμερα ότι από τις πρώτες ενδείξεις διαφαίνεται ότι ο κυβερνών κόμμα του Bhumjaithai, είναι πιθανό να κερδίσει το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων στις σημερινές γενικές εκλογές.

Ο Ανούτιν δήλωσε ότι αποδέχεται την εμπιστοσύνη του λαού στο κόμμα του και υποσχέθηκε ότι θα υπηρετήσει όλους τους Ταϊλανδούς.

Την ίδια ώρα, ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος στην Ταϊλάνδη δήλωσε σήμερα ότι είναι απίθανο το κόμμα του να έρθει πρώτο στις γενικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα.

Ο Νάταπονγκ Ρουανγκπανιαγούτ δήλωσε ότι το Λαϊκό Κόμμα είναι έτοιμο για την αντιπολίτευση, αν το κυβερνών κόμμα Bhumjaithai σχηματίσει κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι δεν θα επιδιώξει το σχηματισμό μιας ανταγωνιστικής αντιπολίτευσης.

