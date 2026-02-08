WSJ: Το Ιράν ελπίζει να μη φανεί αδύναμο και απειλεί τον Τραμπ με πυραυλικές επιθέσεις

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, που ξεκίνησε από την αρχική αδυναμία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, λειτουργεί πλέον ως αποτρεπτικός παράγοντας ενάντια σε πιθανή στρατιωτική σύγκρουση.

Η Τεχεράνη διαθέτει περίπου 2.000 βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς και σημαντικά αποθέματα πυραύλων μικρού βεληνεκούς, ικανούς να πλήξουν περιφερειακούς στόχους.

Οι ΗΠΑ ενισχύουν τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας στη Μέση Ανατολή και ζήτησαν από το Ιράν να περιορίσει το πυραυλικό του πρόγραμμα σε αντάλλαγμα για μια συμφωνία.

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν ξεκίνησε στα πρώτα χρόνια της Ισλαμικής Δημοκρατίας λόγω αδυναμίας. Τώρα, σημειώνει η Wall Street Journal, το ερώτημα είναι αν έχει γίνει αρκετά ισχυρό για να αποτρέψει μια στρατιωτική σύγκρουση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Ιούνιο, η Τεχεράνη εκτόξευσε περίπου 500 πυραύλους κατά πολιτικών και στρατιωτικών στόχων στο Ισραήλ, χωρίς όμως να προκαλέσει σημαντική στρατηγική ζημιά. Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ κατέστρεψε πυραυλικές εγκαταστάσεις και αποθήκες κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου, το καθεστώς βγήκε από τη σκληρή σύγκρουση με μεγάλο μέρος του οπλοστασίου του ανέπαφο.

Το πιο σημαντικό είναι ότι το Ιράν κατάφερε να μάθει πώς να παρακάμπτει σε μεγαλύτερο βαθμό τις ισραηλινές και αμερικανικές αεράμυνες όσο συνεχιζόταν ο πόλεμος.

Η Τεχεράνη απειλεί να εκτοξεύσει ξανά πυραύλους σε ευρύτερο φάσμα στόχων στην περιοχή εάν ο Τραμπ διατάξει επίθεση. Αυτό αυξάνει την πίεση για τον Λευκό Οίκο, καθώς ανησυχεί για την ικανότητα του Ιράν να πλήξει το Ισραήλ, τις αμερικανικές δυνάμεις και φιλικές αραβικές χώρες στον Περσικό Κόλπο και σε ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με προηγούμενα ρεπορτάζ της WSJ, η Τεχεράνη διαθέτει ακόμη περίπου 2.000 μεσαίου βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους που μπορούν να φτάσουν σε ολόκληρη την περιοχή. Επιπλέον, έχει σημαντικά αποθέματα βραχείας εμβέλειας πυραύλων ικανών να πλήξουν αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο και πλοία στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και πυραύλους κρουζ κατά πλοίων.

«Με την απουσία αξιόλογης αεροπορίας και αεράμυνας, και με τους συμμάχους και τις πυρηνικές δυνατότητες να έχουν υποστεί πλήγματα, οι βαλλιστικοί πύραυλοι αποτελούν πλέον τη ραχοκοκαλιά της αποτροπής του Ιράν», δήλωσε ο Μπεχνάμ Μπεν Ταλέμπλου, ανώτερος διευθυντής του Προγράμματος για το Ιράν στο Foundation for Defense of Democracies. «Είναι σαν ένας ελβετικός σουγιάς για το καθεστώς που χρησιμοποιείται για εκφοβισμό, άμυνα και τιμωρία ταυτόχρονα.

Οι Αμερικανοί στρατιωτικοί ηγέτες αντιμετωπίζουν την απειλή με σοβαρότητα. Ο Τραμπ ανέβαλε την τελευταία στιγμή τα σχέδια για επίθεση στο Ιράν στα μέσα Ιανουαρίου, αφού πείστηκε ότι οι ΗΠΑ δεν διέθεταν αρκετές δυνάμεις στην περιοχή για να πραγματοποιήσουν την αποφασιστική επίθεση που ήθελε, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την ιρανική αντίδραση και τη δαιχείριση της κλιμάκωσης.

Το Πεντάγωνο μεταφέρει περισσότερα συστήματα πυραυλικής άμυνας στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Περσικού Κόλπου και άλλων αραβικών χωρών. «Αν δεν κάνουν συμφωνία, οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές», δήλωσε την Παρασκευή ο Τραμπ, αναφερόμενος στο Ιράν.

Πριν από τις συνομιλίες που ξεκίνησαν την Παρασκευή στο Ομάν με στόχο την αποτροπή σύγκρουσης, οι ΗΠΑ απαίτησαν από το Ιράν να περιορίσει το πυραυλικό του πρόγραμμα ως προϋπόθεση για μια συμφωνία που θα περιόριζε επίσης τον πυρηνικό εμπλουτισμό και την υποστήριξη σε περιφερειακές παραστρατιωτικές ομάδες όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συζητήσει για το Ιράν με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το γραφείο του. «Ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις πρέπει να περιλαμβάνονται περιορισμοί στους βαλλιστικούς πυραύλους και η διακοπή της υποστήριξης του ιρανικού άξονα», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου το Σάββατο.

Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι αρνούνται να συζητήσουν οποιουσδήποτε περιορισμούς στα πυραυλικά αποθέματα της χώρας.

Οι χιλιάδες βαλλιστικοί πύραυλοι που κατασκεύασε το Ιράν κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αντιγράφοντας ρωσική και αμερικανική τεχνολογία, έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για να πλήξουν αεροπορικές βάσεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις και πόλεις στην περιοχή. Η Τεχεράνη μερικές φορές περιόριζε τις ανταποδοτικές επιθέσεις της, ακόμη και παρέχοντας σύντομη προειδοποίηση για τους στόχους της, για να δείξει στις ΗΠΑ ότι δεν επιδιώκει ευρύτερο πόλεμο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν βασίζεται στην αβεβαιότητα για το κατά πόσο περισσότεροι πύραυλοι θα πλήξουν τους στόχους αυτή τη φορά, προκειμένου να αποτραπεί μια ακόμη στρατιωτική αντιπαράθεση.

Οι σκληροπυρηνικοί στην Τεχεράνη λένε ότι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν ήταν ο βασικός λόγος που οι ΗΠΑ δεν επιτέθηκαν και επέλεξαν τις διαπραγματεύσεις.

«Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στις διαπραγματεύσεις με ταπεινότητα», δήλωσε ο ταξίαρχος Γιαντόλα Τζαβάνι, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου των Φρουρών της Επανάστασης, παρουσιάζοντας ένα νέο μοντέλο μεσαίου βεληνεκούς βαλλιστικών πυραύλων.

Η κατασκευή του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν ήταν το έργο ζωής του Αμίρ Αλί Χατζαντέχ, μια προσωπικότητα τόσο σημαντική που το Ισραήλ τον σκότωσε με αεροπορική επίθεση κατά την πρώτη φάση της αιφνιδιαστικής του επίθεσης τον περασμένο Ιούνιο.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ τη δεκαετία του 1980, ο Χατζαντέχ εντάχθηκε στη μονάδα των Φρουρών της Επανάστασης που είχε αναλάβει την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων. Καθώς οι περισσότερες χώρες αρνούνταν να πουλήσουν τέτοια όπλα στο Ιράν, η μονάδα άρχισε να αντιγράφει σοβιετικά και βορειοκορεατικά σχέδια, και αργότερα αμερικανικούς αντιαρματικούς πυραύλους Stinger και TOW που είχαν κατασχεθεί στο Αφγανιστάν.

Το 2009 ανέλαβε την ηγεσία της νεοσύστατης Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ανέβασε σε νέο επίπεδο τις πυραυλικές προσπάθειες της χώρας. Μέχρι τότε, το οπλοστάσιο του Ιράν αποτελούνταν κυρίως από ανακριβείς πυραύλους. Υπό την καθοδήγησή του αναπτύχθηκαν πύραυλοι ικανοί να πλήξουν με ακρίβεια στόχους σε απόσταση έως 1.000 μιλίων, απειλώντας άμεσα το Ισραήλ.

«Ήταν ένας ιδεολογικός σκληροπυρηνικός, εμμονικός με την ιδέα της καταστροφής του Ισραήλ», δήλωσε ο Saeid Golkar, ειδικός στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί.

Το 2015, ο Χατζαντέχ διαφωνούσε με τη συμφωνία που περιόριζε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων. Εκείνη τη χρονιά εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεόραση για να παρουσιάσει τις «πόλεις πυραύλων»—τεράστιες εγκαταστάσεις με έτοιμους προς εκτόξευση πυραύλους θαμμένους βαθιά μέσα στα βουνά.

Μετά τη διαταγή του Τραμπ για την επίθεση το 2020 που σκότωσε τον Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, ο Χατζαντέχ οργάνωσε την αντίδραση του Ιράν πλήττοντας μια αμερικανική βάση στο Ιράκ με σειρά επιθέσεων από drones. Λίγες ημέρες αργότερα, μια μονάδα αεράμυνας υπό την εποπτεία του κατέρριψε κατά λάθος αεροσκάφος της Ukrainian Airlines κοντά στην Τεχεράνη, σκοτώνοντας και τους 216 επιβαίνοντες.

Τα drones σχεδιασμένα στο Ιράν χρησιμοποιήθηκαν από ιρακινές παραστρατιωτικές ομάδες για επιθέσεις κατά Αμερικανών στρατιωτών, καθώς και από τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ για επιθέσεις στο Ισραήλ. Οι πύραυλοι του Ιράν εκτοξεύτηκαν από τους Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, για να πλήξουν Σαουδάραβες εχθρούς, πλοία στη Ερυθρά Θάλασσα, αμερικανικά πολεμικά πλοία και ισραηλινές πόλεις.

