Επιμέλεια: Λυγερή Γιαννουλάκη

Νικήτρια στις εκλογές της Ιαπωνίας αναδείχθηκε η Σαναέ Τακαΐτσι, η οποία προβλέπεται να κερδίσει έως και 328 από τις 465 έδρες της κάτω βουλής του κοινοβουλίου της χώρας.

Σημειώνεται πως, όπως αναφέρει το Reuters, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP), μόνο του ξεπέρασε τις 233 έδρες που απαιτούνται για την πλειοψηφία και η Τακαΐτσι, σε συνεργασία με το «Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας», γνωστό ως Ishin, έχει την πλειοψηφία των δύο τρίτων των εδρών.

«Νιώθω ότι ολόκληρη η χώρα ενώνεται και προχωράει μπροστά», είπε ο Καζουσίγκε Τσο, ένας 54χρονος δάσκαλος.

Υποστήριξη από τις ΗΠΑ - Κριτική από την Κίνα, η στάση της Ταϊβάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε την περασμένη εβδομάδα την «πλήρη υποστήριξή» του στην Σαναέ Τακάϊτσι και δήλωσε ότι θα την φιλοξενήσει στο Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα.

Λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα πρωθυπουργός, μίλησε δημοσίως για το πως το Τόκιο θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε μια κινεζική επίθεση κατά της Ταϊβάν.

Η Κίνα από την πλευρά της απάντησε με διάφορα αντίμετρα, μεταξύ των οποίων η έκκληση προς τους πολίτες της να μην ταξιδεύουν στην Ιαπωνία.

«Το Πεκίνο δεν θα χαιρετίσει τη νίκη της Τακάϊτσι», σημείωσε ο Ντέιβιντ Μπόλινγκ, διευθυντής της Asia Group, εταιρείας που παρέχει συμβουλές σε επιχειρήσεις σχετικά με γεωπολιτικούς κινδύνους.

Τέλος, ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Lai Ching-te, ήταν ένας από τους πρώτους ξένους ηγέτες που συνεχάρη τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, εκφράζοντας «την ελπίδα ότι η νίκη της θα φέρει ένα πιο ασφαλές μέλλον για την Ιαπωνία και τους εταίρους της στην περιοχή».



Πηγή: skai.gr

