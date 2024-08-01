Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας αποκαλεί τη Meta δειλή, επειδή αφαίρεσε από το Facebook συλλυπητήρια για τον Χανίγια

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχήμ κατηγόρησε για δειλία τη Meta Platforms μετά την απομάκρυνση της ανάρτησής του στο Facebook για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια σε μια ακόμη διαμάχη της κυβέρνησής του με την εταιρεία με αφορμή περιεχόμενο που μπλοκάρεται.

Από την πλευρά του ο υπουργός Επικοινωνιών Φαχμί Φατζίλ, στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης του Τύπου, είπε ότι η Μαλαισία έχει ζητήσει εξηγήσεις από τη Meta Platforms, η οποία ακόμη δεν έχει απαντήσει.

Η μουσουλμανική στην πλειονότητά της χώρα υποστηρίζει το παλαιστινιακό αίτημα και ο Ανουάρ είχε αναρτήσει βίντεο από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με αξιωματούχο της Χαμάς για να του εκφράσει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Χανίγια, το οποίο αργότερα αφαιρέθηκε.

Η δολοφονία του Χανίγια χθες στο Ιράν ενέτεινε τις ανησυχίες για την έκβαση της σύγκρουσης στη Γάζα και τον κίνδυνο ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Ο Ανουάρ, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Χανίγια στο Κατάρ τον Μάιο, έχει δηλώσει ότι έχει καλές σχέσεις με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς, αλλά καμία σχέση σε στρατιωτικό επίπεδο.

«Ας λειτουργήσει αυτό ως ένα σαφές και αδιαμφισβήτητο μήνυμα προς τη Meta: Σταματήστε αυτή την επίδειξη δειλίας» έγραψε ο Ανουάρ στη σελίδα του στο Facebook.

Η Meta έχει χαρακτηρίσει «επικίνδυνη οργάνωση» τη Χαμάς και απαγορεύει κάθε περιεχόμενο που την εξαίρει.

Χρησιμοποιεί επίσης έναν συνδυασμό αυτόματου εντοπισμού και επιθεώρησης του περιεχομένου από υπαλλήλους της για να αφαιρεί ή να χαρακτηρίζει οπτικό υλικό που κρίνει επικίνδυνο.

Η Μαλαισία έχει και στο παρελθόν παραπονεθεί στη Meta για αφαίρεση περιεχομένου, περιλαμβανομένης της κάλυψης από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης της τελευταίας συνάντησης του Ανουάρ με τον Χανίγια, το οποίο στη συνέχεια προστέθηκε εκ νέου.

Τότε η Meta είχε απαντήσει ότι δεν αφαιρεί σκοπίμως απόψεις στο Facebook ούτε περιορίζει περιεχόμενο που υποστηρίζει τους Παλαιστίνιους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

