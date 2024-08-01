Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τον στόλο τους στη Μέση Ανατολή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον δώδεκα πολεμικά πλοία κοντά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αν και παρά την κλιμάκωση της έντασης μετά τη δολοφονία ανώτερων αξιωματούχων στη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ το Πεντάγωνο δεν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε πρόσθετες ενισχύσεις, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Washington Post.

Πρόκειται για το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία του, και το Wasp Amphibious Ready Group, μια αμφίβια ομάδα τριών πλοίων που περιλαμβάνει περισσότερους από 4.000 πεζοναύτες και ναύτες, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το USS Theodore Roosevelt βρέθηκε στον Περσικό Κόλπο την Τετάρτη με έξι αμερικανικά αντιτορπιλικά: το USS Cole, το USS John S. McCain, το USS Daniel Inouye, το USS Russell, το USS Michael Murphy και το USS Laboon. Στην ανατολική Μεσόγειο βρίσκονταν τα τρία αμφίβια πλοία - το USS Wasp, το USS Oak Hill και το USS New York - και δύο αντιτορπιλικά, το USS Bulkeley και το USS Roosevelt.

Κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν βρισκόταν στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι Χούθι της Υεμένης έχουν εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον εμπορικών και στρατιωτικών πλοίων τους τελευταίους μήνες.



Μπλίνκεν: Κατάπαυση του πυρός για να αποφευχθεί η σύγκρουση

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, προέτρεψε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στη Μέση Ανατολή να μην προβούν σε «ενέργειες κλιμάκωσης».

«Αυτή τη στιγμή, ο δρόμος που ακολουθεί η περιοχή είναι προς περισσότερες συγκρούσεις, περισσότερη βία, περισσότερα δεινά, περισσότερη ανασφάλεια. Και είναι κρίσιμο να σπάσουμε τον κύκλο. Και αυτό ξεκινά με μια κατάπαυση του πυρός», είπε ο Μπλίνκεν.

«Για να φτάσουμε εκεί, απαιτείται από όλα τα μέρη να σταματήσουν οποιεσδήποτε ενέργειες κλιμάκωσης».

Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι δεν μπορούσε να προβλέψει το τι θα ακολουθήσει, αλλά τόνισε ότι «είναι προς το συμφέρον όλων η κατάπαυση του πυρός για να τερματιστεί η σύγκρουση στη Γάζα για να επιφέρει ηρεμία στο βορρά, μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Όλα τα μέρη πρέπει να βρουν «λόγους για να καταλήξουν σε συμφωνία, όχι να αναζητούν λόγους για να καθυστερήσουν ή να απορρίψουν τη συμφωνία», είπε.

Ο Μπλίνκεν είπε ότι συνομιλεί με τους ομολόγους του σε όλη την περιοχή τις τελευταίες 24 ώρες και όλοι επικεντρώνονται στην επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι μια συμφωνία θα μπορούσε ακόμα να επιτευχθεί επειδή είναι «επιτακτική ανάγκη να το κάνουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.