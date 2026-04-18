Ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι χαιρέτισε σήμερα την ανακοίνωση του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, εκτιμώντας ωστόσο πως η κατάσταση παραμένει «εύθραυστη».

«Ήταν θετικά τα νέα που μάθαμε χθες το βράδυ», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Σίδνεϊ, μετά τη συμμετοχή του σε τηλεδιάσκεψη ηγετών για το θέμα.

«Ελπίζουμε ότι θα διατηρηθεί, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι πως οι επιπτώσεις (της κρίσης) θα είναι μακροχρόνιες», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι, του οποίου η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

