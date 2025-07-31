Τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη από ισραηλινά πυρά στη Γάζα, ενώ είχαν συγκεντρωθεί σε σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Χαμάς, οι νεκροί ανέρχονται σε 30 και τραυματίες είναι πάνω από 300.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του νοσοκομείου al-Shifa, του μεγαλύτερου νοσοκομείου στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ότι παρέλαβαν 48 σορούς, ανάμεσά τους και αυτές μικρών παιδιών.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έριξαν «προειδοποιητικές βολές» για να διαλύσουν το πλήθος και να επιβάλλουν την τάξη, αφού χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας που λιμοκτονούν συγκεντρώθηκαν γύρω από φορτηγά βοήθειας, 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της διέλευσης Ζικίμ.

Ωστόσο, δεν έχουν πληροφορίες «για τυχόν θύματα» από τα πυρά.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες του περιστατικού «εξετάζονται ακόμη».

Χιλιάδες άνθρωποι συνωστίζονται καθημερινά στα σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, που φτάνει με το σταγονόμετρο, ενώ η Γάζα μαστίζεται από λιμό.

Περισσότεροι από 150 άνθρωποι έχουν πεθάνει από υποσιτισμό από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς το 2023, συμπεριλαμβανομένων 89 παιδιών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με το γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό από τα τέλη Μαΐου, όταν επετράπη ξανά από το Ισραήλ η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ προσπαθούσαν να πάρουν επισιτιστική βοήθεια.

