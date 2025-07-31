Ο Κιρ Στάρμερ δέχεται ευρεία κριτική για τη δήλωσή του την Τρίτη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, εκτός αν το Ισραήλ συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και δεσμευτεί σε λύση δύο κρατών — μια προσέγγιση που η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν υποστηρίζει.

Η κριτική εστιάζεται κυρίως σε δύο άξονες: Οι Συντηρητικοί και άλλοι σχολιαστές απορρίπτουν την ανακοίνωση ως άσκοπη, λέγοντας ότι πρόκειται για μια συμβολική κίνηση που αποσκοπεί στο να ικανοποιήσει τους βουλευτές των Εργατικών, χωρίς να έχει ουσιαστική, θετική επίδραση για τους Παλαιστινίους.

Η δεύτερη κατηγορία είναι πιο αυστηρή: υποστηρίζει πως η πρόθεση αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους θα είχε όντως συνέπειες, καθώς θα ανταμείψει τη Χαμάς για την επίθεσή της στο Ισραήλ και θα της δώσει κίνητρο να μην κάνει ειρήνη ή να μην απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους. Αυτή είναι και η γραμμή του Ισραηλινού κράτους, ωστόσο το επιχείρημα διατυπώθηκε πιο έντονα από την Έμιλι Νταμάρι — μια Βρετανοϊσραηλινή που κρατείται όμηρος από τη Χαμάς για πάνω από έναν χρόνο. Τα λόγια της έγιναν πρωτοσέλιδο στη Daily Mail.

Σήμερα, ωστόσο, η απόφαση δέχεται πυρά και από τρίτο μέτωπο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Times, η κίνηση ενδέχεται να είναι παράνομη.

Συγκεκριμένα, 40 μέλη της Βουλής των Λόρδων φέρονται να έχουν απευθύνει επιστολή προς τον γενικό εισαγγελέα Λόρδο Hermer, προειδοποιώντας πως η δέσμευση του Στάρμερ για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους ίσως παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Όπως αναφέρουν, ένα παλαιστινιακό κράτος δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συνθήκη του Μοντεβιδέο (Montevideo Convention), η οποία υπογράφηκε το 1933.

Η συνθήκη αυτή ορίζει ότι για να αναγνωριστεί μια κρατική οντότητα στο διεθνές δίκαιο, πρέπει να διαθέτει: μόνιμο πληθυσμό, ορισμένα εδάφη, κυβέρνηση και ικανότητα σύναψης σχέσεων με άλλα κράτη. Οι Λόρδοι υποστηρίζουν ότι είναι αμφίβολο αν η Παλαιστίνη πληροί οποιοδήποτε από τα τέσσερα αυτά κριτήρια.

Σύμφωνα με την Times, μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκονται επτά νομικοί με τον τίτλο KC (King's Counsel), όπως οι Λόρδοι Pannick και Collins of Mapesbury (πρώην δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου), πρώην υπουργοί των Συντηρητικών όπως οι Eric Pickles και Andrew Lansley, και η πρώην ηγέτις του DUP, Arlene Foster.

«Πολιτική απόφαση η αναγνώριση της Παλαιστίνης»

Αν και ο Βρετανός υπουργός Επιχειρήσεων Gareth Thomas, μιλώντας το πρωί εκ μέρους της κυβέρνησης, δήλωσε ότι θεωρούν νόμιμη την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, πρόσθεσε ότι πρόκειται εν τέλει για πολιτική κρίση.

Μιλώντας στο Times Radio, δήλωσε:

«Η αναγνώριση ενός κράτους είναι τελικά πολιτική απόφαση, και ήδη πάνω από 140 χώρες έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε τον Σεπτέμβριο, αν το Ισραήλ δεν σταματήσει τη βία στη Γάζα, δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και δεν δεσμευτεί σε έναν σταθερό δρόμο προς λύση δύο κρατών και τον τερματισμό της προσάρτησης στη Δυτική Όχθη.»

Πηγή: skai.gr

